Titolo originale: Truth Or Dare

Regia: Jeff Wadlow

Cast: Violett Beane, Lucy Hale, Tyler Posey, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto,Sophia Taylor, Sam Lerner, Landon Liboiron e Aurora Perrineau

Genere: Horror, colore

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 21 giugno 2018



Il regista Jeff Wadlow dopo il successo di "Never Bck Down - Mai arrendersi" del 2008 e di "Non - Stop" del 2014, torna al cinema con un film horror soprannaturale: "Obbligo o Verità". La nuova pellicola è stata scritta da Wadlow, Michael Reisz, Jillian Jacobs e Chris Roach. La protagonista del film è Lucy Hale, che dopo il successo della serie tv "Pretty Little Liars" veste i panni di Olivia, una giovane ragazza che verrà messa a dura prova dal gioco.

Truth or Dare: non è un gioco semplice

"Obbligo o Verità" è il nuovo horror movie con al centro il famosissimo game al quale tutti noi abbiamo preso parte, almeno una volta nella vita. Ma cosa accadrebbe se qualcuno o qualcosa iniziasse a punire mortalmente coloro che mentono? Cosa accadrebbe se il gioco decidesse quando iniziare e finire?

Con la produzione di Jason Blum per la Blumhouse Production ("Scappa - Get Out" e "La Notte del Giudizio") e la distribuzione della Univeral Pictures, il film "Obbligo o Verità" uscirà nelle sale americane il 13 aprile 2018 e in Italia il 21 giungo 2018.

Al fianco di Lucy Hale ci saranno: Tyler Posey (David in "Scary movie 5"), Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto, Sophia Taylor, Sam Lerner, Landon Liboiron e Aurora Perrineau.

Il 16 marzo 2017, Blumhouse Productions e Universal Pictures hanno annunciato il regista e la protagonista di "Obbligo o Verità" mentre tutto il resto del cast è stato aggiornato pian piano.

La data di rilascio del film, che doveva inizialmente essere il 27 aprile 2018, a gennaio del nuovo anno è stata anticipata di due settimane.