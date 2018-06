Obbligo o verità? - Recensione: un’opera di genere che non convince

Un gruppo di ragazzi in vacanza in Messico entra in una casa stregata e inizia a giocare a "Obbligo o verità". La cosa prenderà una brutta piega a causa di un demone che si impossessa del gruppo con conseguenze prevedibili. "Obbligo o verità" è un horror diretto da Jeff Wadlow, che non aggiunge niente di nuovo al genere.

Olivia/Lucy Hale e Markie/Violett Beane sono due amiche inseparabili. La loro ultima vacanza insieme in Messico con il boyfriend di quest’ultima Lucas/Tyler Posey diventerà un incubo senza uscita, in cui loro saranno le “final girls”, ovvero le uniche destinate a sopravvivere a un massacro di gruppo. Questo è solo il primo dei tanti stereotipi del film in questione.

I protagonisti sono chiassosi e maleducati, stile Jersey Shore e vanno avanti a 'shortini' fino allo sfinimento. Le best friends Olivia e Markie si contendono il ragazzo del cuore e a uccidere tutti, più che il demone evocato, sembra essere la quantità di menzogne che sono nascoste tra i membri del gruppo protagonista. Del resto, Brad/Sam Lerner è gay e lo nasconde al padre poliziotto e Tyson/Nolan Gerard si finge integerrimo ma spaccia finte ricette mediche, usando le credenziali di famiglia.

Obbligo e verità: un film di genere che non riesce neanche a spaventare

Non incute nessuna paura l’ultimo film del regista di “ Nickname: enigmista”: la narrazione risulta piatta e i personaggi solo accennati dal punto di vista psicologico. Il risultato è un horror di serie B da vedere in poltrona in una fredda serata d’inverno tra amici.

Ivana Faranda