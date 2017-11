Nut Job - Tutto molto divertente - Recensione: Andiamo a comandare!

"Nut Job - Tutto molto divertente" è il sequel del fortunato "Nut Job - Operazione noccioline": tornano quindi le avventure dello scoiattolo Spocchia e di tutti i suoi amici, che questa volta dovranno affrontare un nuovo problema: a seguito dell'esplosione del negozio abbandonato di noccioline, dove avevano vissuto nel “lusso” e nell'abbondanza di cibo, i piccoli amici dovranno fronteggiare l'emergenza del tornare a vivere procurandosi da mangiare in natura. Il grosso Liberty Park, la loro casa, è però in pericolo: un sindaco senza scrupoli vuole raderlo al suolo e costruirci un parco giochi di dubbia sicurezza per ricavarne dei profitti; Spocchia, la scoiattolina Andie e tutti i loro amici dovranno combattere per riconquistare il loro posto nella città.

In "Nut Job - Tutto molto divertente", tra risate e momenti di tensione, gli animali, mentre fanno i conti col dover tornare alle loro vecchie vite, in cui non possono tuffarsi in montagne di noccioline, devono fronteggiare un nuovo nemico, il sindaco, con la sua fame di potere e guadagno, che vuole asfaltare il loro amato parco. Come sempre in questo genere di film d'animazione con protagonisti degli animali antropomorfizzati, il cattivo si identifica in noi, nell'uomo; i bambini si ritrovano quindi a tifare contro esseri umani di dubbia moralità, insieme ai protagonisti pelosi sullo schermo.

Durante la visione si ride molto e si riflette sulla cattiveria di certe persone. Gli scoiattoli e i loro compagni si stringono, combattono insieme, scoprono che l'unione fa la forza e insieme possono dire 'andiamo a comandare!' (come Fabio Rovazzi nella famosa canzone, che ad un certo punto accompagna la loro battaglia).

"Nut Job - Tutto molto divertente", tra messaggi profondi e risate

In "Nut Job - Tutto molto divertente" ci sono riferimenti alla società di oggi che forse i bambini non riescono a cogliere o a capire appieno, come il sindaco corrotto che accetta mazzette; di sicuro, però, possono comprendere quanto sia sbagliato il suo atteggiamento, incurante di tutto e tutti e con un'unico scopo che ne guida le azioni: il profitto. Succede spesso, d'altronde, che in questo genere di opere per famiglie, al di là delle risate che sono sempre assicurate, si nasconda una lezione per i bambini (e, perchè no, anche per gli adulti): "Nut Job - Tutto molto divertente" sottolinea anche l'importanza del non cercare di schiacciare i più deboli per i propri interessi personali e che, di fronte ai problemi, l'unione fa sempre la forza; una lezione, dunque, che è bene ascoltare a tutte le età, e che arriva agli spettatori attraverso il divertimento proposto dal simpatico gruppo di animaletti.

Alla fine, quindi, "Nut Job - Tutto molto divertente" è un film godibile, che fa divertire i bambini e strappa qualche risata anche agli adulti; utile per passare del tempo in allegria con la propria famiglia.

Giada Aversa