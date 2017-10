Nove lune e mezza - Recensione: una commedia leggera che non ha paura di confrontarsi con tematiche scottanti

La sorellanza è quel rapporto di solidarietà e reciproco aiuto che unisce due donne; rapporto che lega Livia e Tina in "Nove lune e mezza" esordio alla regia di Michela Andreozzi. In questo primo film la regista intende innanzitutto parlare del 'gentil sesso' realizzando un viaggio al femminile, alla scoperta degli infiniti modi di essere donna, ai giorni d’oggi.

Le due protagoniste sono figure agli antipodi: Livia (Claudia Gerini), musicista bella e sfrontata che non perde occasione per rivendicare, orgogliosamente, la sua decisione di non avere figli e Tina (Michela Andreozzi), timida e sottomessa vigilessa che da anni tenta, senza successo, di rimanere incinta. Di fronte alla sofferenza della “sorella”, Livia decide di portare a termine, al suo posto, una gravidanza. Poiché la pratica della surrogazione in Italia è illegale, le due mettono in piedi un astuto piano: Livia nasconderà la gravidanza, mentre la sorella farà finta di essere rimasta incinta. Sarà l’inizio di tutta una serie di situazioni tragicomiche che si svilupperanno nei successivi nove mesi di gestazione.

Intorno a loro ruota tutta una ricca selva di personaggi. Innanzitutto i loro rispettivi compagni, interpretati da Giorgio Pasotti e Lillo Petrollo: il primo un uomo apparentemente sicuro di sé ma che ben presto vedrà vacillare le sue più intime certezze, il secondo estremamente ordinario, ignorante e ingenuamente razzista che si mostrerà essere il primo ad accettare i cambiamenti. Lui, probabilmente, è il personaggio che maggiormente dà voce, sempre in maniera ironica, ai dubbi che il tema scottante del film solleva. Accanto a queste due coppie etero abbiamo anche una coppia omosessuale (quella del ginecologo che mette in piedi il piano) con relativa prole generata con la pratica della surrogazione.

Nove lune e mezza: una moltitudine di personaggi e tematiche

"Nove lune e mezza" si configura come una commedia corale che, affianco al ricco cast, unisce tutta una serie di tematiche, tra quelle più scottanti dell’attuale dibattito pubblico. L’intento è quello di fornire uno spaccato della società italiana contemporanea; sdoganare agli occhi del grande pubblico (a cui idealmente intende offrirsi) tutta una serie di pratiche già presenti in settori della nostra società. Da qui la scelta di sposare in pieno la forma commedia, con una moltitudine di sketch e battute, unita a una regia snella che mescola tinte agrodolci a fugaci momenti drammatici, fino ad altre quasi da action movie, in scene più volutamente esilaranti. A tutto questo si unisce una colonna sonora pop, con brani provenienti della tradizione nazionalpopolare.

Il risultato è un film fieramente artigianale che, invece di voler imporre arroganti risposte, intende solo sollevare giusti quesiti, senza però mai perdere quella leggerezza che assicura, comunque, una visione piacevole e divertente.

Oreste Sacco