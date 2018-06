Regia: Paolo Virzì

Cast: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti, Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti (II), Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini, Annalisa Arena

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: - Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 8 novembre 2018

Dopo la sua prima esperienza con il film in lingua inglese "Ella & John - The Leisure Seeker" (con Helen Mirren e Donald Sutherland nei ruoli dei protagonisti) Paolo Virzì torna con un lavoro italiano: "Notti Magiche."

Il film è una commedia satirica che utilizza gli elementi del genere noir ed è condito da un sentimento di nostalgia per i tanto amati e compianti anni '90.

Notti Magiche: gli anni d'oro

È il 1990 a Roma e oltre ai clacson nel traffico e i cruscotti roventi della tipica estate della capitale vi è per le strade una fibrillazione generale per i tanto sentiti mondiali di calcio.

I protagonisti di "Notti Magiche" sono un trio di aspiranti sceneggiatori - interpretati da Mauro Lamantia ("Ti si legge in faccia"), Giovanni Toscano, Irene Vetere ("Zeta", "Arrivano i prof") - che vengono accusati dell'omicidio di un importante e rinomato produttore cinematografico il cui cadavere è stato rinvenuto nel fiume Tevere.

In una nottata nella caserma dei carabinieri, vengono ripercorse le strade che hanno condotto i giovani ragazzi esattamente dove si trovano. Fra un tentativo e l'altro di scagionarsi dalla pesante accusa che grava sulle loro spalle, il trio di aspiranti sceneggiatori trova il tempo per disquisire sugli anni d'oro del cinema italiano, riflettendo sui suoi successi e sui suoi disastri. Il tutto raccontato con una grande dose di sentimentalismo e ironia.

Durante il mercato della Berlinale 2018, Paolo Virzì ha visto il proprio film "Notti Magiche" venir acquistato da molteplici territori internazionali. La Bac Films ha venduto la commedia a Filmcoopi (Svizzera), Scanbox (Scandinavia), MegaCom (nazioni dell’ex Jugoslavia) e Caramel (Spagna.)