Non Fiction (2018)

Titolo originale: Doubles vies

Regia: Olivier Assayas

Cast: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Olivia Ross, Christa Théret, Pascal Greggory, Violaine Gillibert, Antoine Reinartz, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi

Genere: Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: n/d

"Non Fiction" è una commedia leggera ambientata nel mondo dell'editoria diretta dal regista francese Olivier Assayas reduce del successo del 2016 "Personal Shopper". Il film il cui titolo originale è "Dubles Vies" è stato presentato fra i film in concorso alla 75 edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Non Fiction: l'evoluzione dell'editoria francese

La trama di "Non Fiction" segue le vicende di Alain, un editore parigino di grande successo in lotta con se stesso per adattarsi alla rivoluzione digitale in corso nel modo della comunicazione moderna. Alain, durante il suo lavoro entra in conflitto con Léonard uno dei suoi fidati autori di lunga data a causa di un manoscritto che lo scrittore francese ha sottoposto al giudizio di Alain. L'editore parigino, però, su questo lavoro autobiografico che racconta la sua storia d'amore con la starlet, si rivela particolarmente dubbioso. Invece, Selena, moglie di Alein famosa attrice teatrale, invece, sembra essere dell'idea opposta al marito.

Non Fiction: il cast

La commedia leggera di Olivier Assayas: "Non Fiction" annovera tra i suoi protagonisti importanti attori di successo come: Juliette Binoche che torna a lavorare con l’autore francese a distanza di quattro anni da "Sils Maria" del 2014. Sono tanti pero film di successo a cui ha partecipato la bella attrice parigina tra cui "High Life" regia di Claire Denis nel 2018, mentre, nel 2017 con la stessa regista è stata protagonista del lungometraggio dal titolo "L'amore secondo Isabelle". Insieme alla Bionche nel cast di "Non Fiction" c'è anche l'attore e regista Guillaume Canet e la protagonista del film "Tout est pardonné" Olivia Ross.

