Regia: Stefano Anselmi

Cast: Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli, Loredana Cannata, Micol Azzurro

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 18 Ottobre 2018

"Non è vero ma ci credo" è una commedia diretta da Stefano Anselmi, che racconta la storia di due amici che decidono di aprire un ristorante vegetariano, ma, in seguito ad alcune vicende, dovranno trasformarlo in una bisteccheria.

Non è vero ma ci credo: una spirale di eventi esilaranti

"Non è vero ma ci credo" mette in scena le vicende di Nunzio e Paolo, amici da sempre. I due hanno sempre lavorato insieme, ma nel corso degli anni hanno accumulato una serie di business falliti, tutti finanziati dalle loro mogli, che stanche della situazione minacciano di cacciarli di casa.

Per riscattarsi Nunzio e Paolo aprono un ristorante vegetariano, ma dopo poco tempo, sono quasi costretti a tramutare il locale in una bisteccheria, per compiacere un critico culinario che ha in mano il loro destino.

I due amici sono vegetariani convinti, e per questo non hanno la minima intenzione di iniziare a cucinare carne animale. Così escogitano un piano: spacciare bistecche vegetali per vera carne. È l'inizio di un vortice di eventi esilaranti.

"Non è vero ma ci credo" è il primo lungometraggio di Stefano Anselmi ed è scritto e interpretato da Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita. In precedenza con il cortometraggio "Alice" ha vinto il CortiContro Award al Festival di Arese, la Menzione Speciale della Giuria al festival Segni Nuovi di Alcamo ed è arrivato in concorso in vari festival, tra cui: Maremetraggio di Trieste, Short Film Festival di Istanbul, Med Film Festival di Roma e il Festival di Aubagne in Francia.

Con lo stesso corto ha poi ottenuto il Best Social Awareness Short Film (Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica) al festival I’ve seen Films di Rutger Hauer e il premio come Miglior Attrice Protagonista per Isabella Ragonese al Fano Film Festival.