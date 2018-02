Regia: Marco Tullio Giordana

Cast: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti, Adriana Asti, Michele Riondino, Laura Marinoni

Genere: Drammatico, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Videa - CDE

Data di uscita: 8 marzo 2018

Nina Martini è una madre single che si trasferisce, insieme alla figlia Caterina, in un centro anziani dove inizia a lavorare. Il centro è lussuoso e Nina comincia ad entrare in contatto con le altre impiegate, italiane e straniere. Ben presto, però, arriva a capire che in realtà tutto il sistema di impiego si poggia su una serie di favori sessuali che richiede il titolare del centro anziani, Marco Torri. Nina inizierà la sua battaglia, divisa tra le altre colleghe che la isoleranno per paura di perdere il posto e alcune denunce che rischierà.

Nome di donna: una battaglia per la dignità

Il regista Marco Tullio Giordana ("I cento passi", "La meglio gioventù", "Romanzo di una strage") presenta un film attuale incentrato sulle molestie sul posto di lavoro. La protagonista della pellicola, Nina, è interpretata da Cristiana Capotondi ("Amiche da morire", "La mafia uccide solo d'estate", "Tommaso"), che pone in scena una donna e forte pronta a tutto per far valere i propri diritti e per rivendicare la propria dignità, senza alcuna paura delle conseguenze che potrebbero gravare sulla sua persona.

In merito a "Nome di donna", il regista Giordana, vincitore di 4 David di Donatello, ha dichiarato: "Questo film parla delle molestie sul luogo di lavoro, tema balzato di recente agli onori della cronaca ma nascosto per anni sotto il tappeto. Non è un film di ‘denuncia’, l’ultima cosa al mondo che m’importa è fare il moralista. Il film indaga più che sul ‘fatto’, sul sasso lanciato nello stagno, sulle conseguenze che ne derivano, sui cerchi che si allargano fino a lambire sponde anche molto lontane. Una di queste è l’ostilità che immediatamente avvolge la vittima, l’insinuazione che ‘se la sia cercata’, la solitudine in cui si trova chi non intende sottostare".

"Nome di donna" e la sua protagonista Nina rappresentano, dunque, una battaglia che ad oggi sembra essere necessaria, nel ritratto di una realtà che spinge a porsi molti interrogativi su ciò che ci circonda.