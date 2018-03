Nome di donna - Recensione: vittime di violenza, reagite!

L'ultimo lavoro di Marco Tullio Giordana uscirà nelle sale cinematografiche l'8 marzo e la scelta della data non è stata certo casuale. Questo film è rivolto alle donne. "Nome di donna" è un invito ad avere coraggio, un appello accorato a non arrendersi, a non lasciarsi convincere che la realtà delle molestie e degli abusi è immutabile e che l'unica possibile reazione sia subire passivamente.

Nome di donna: non riguarda il sesso, ma il potere

Contrariamente a quanto si possa pensare, la violenza della quale parla questo film non riguarda tanto il sesso, quanto il potere. L'abuso sessuale, in realtà, è solamente il mezzo attraverso il quale il potere viene esercitato.

Il primo obiettivo che la pellicola centra, infatti, è quello di trattare il lato più subdolo e più terribilmente reale delle molestie sessuali sul lavoro. La violenza ripresa è quasi esclusivamente psicologica. Nina (Cristiana Capotondi) non subisce uno stupro, non viene aggredita fisicamente o picchiata. Il professor Marco Maria Torri, interpretato da un ottimo Valerio Binasco, spiega alla donna, da subito, che potrà benissimo scegliere di dire "No" alle sue avances e fuggire via, ma che quel no, quella mancata sottomissione al suo potere, le costerà molto caro. E questa forma di violenza è ancora più grave perché lascia le vittime come stordite, lascia cicatrici invisibili ma profonde.

Nome di donna: regia invisibile a servizio della storia

La mano di Marco Tullio Giordana in questo film ha un tocco elegante e delicato. In controtendenza rispetto al cinema moderno e ipercinetico, non usa mai la camera a mano per ricreare uno stile documentaristico. Al contrario, esegue pochissimi movimenti, tutti molto morbidi, rimanendo per lo più fermo, solitamente in campo abbastanza largo a mostrare l'azione principale e il suo contesto in maniera quasi teatrale. I personaggi sono al centro delle inquadrature ed il regista è più interessato alla recitazione piuttosto che alla ricercatezza dello stile. La sua regia è invisibile. È come se facesse un passo indietro, lasciando che lo spettatore si concentri sulla storia senza avere distrazioni.

La sceneggiatura di Cristiana Mainardi è davvero ottima e delinea dei personaggi tridimensionali ed in continua organica evoluzione. La sua storia è evidentemente radicata in una realtà che, purtroppo in Italia, viene spesso ignorata dai mezzi della cultura. Lei esegue una denuncia puntuale e precisa, rappresentando bene tutti gli ostacoli che una donna deve affrontare nel caso in cui scegliesse di rompere il silenzio e denunciare una molestia di questo tipo. Il film rappresenta bene l'ostilità delle colleghe che hanno scelto la via dell'omertà, le denunce per diffamazione, gli insulti, le minacce alla figlia piccola. Tutti gli ostacoli legali che dovrà affrontare. Tuttavia, alla fine del tunnel si intravede un barlume di speranza e si vuole dare coraggio a quelle donne eroiche che decidono di non rinunciare ai loro diritti e alla loro dignità.

Nicola De Santis