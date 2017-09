Di solito fare trasposizioni cinematografiche basate sui romanzi è abbastanza complicato e si rischia spesso si non riuscire a comunicare un messaggio ben definito. C'è da dire che in questo film in messaggio c'è e arriva forte e chiaro, infatti Stella Meghie ha fatto un ottimo lavoro curando tutto nei minimi dettagli ed è capace di far percepire a noi spettatori esattamente ogni minimo stato s'animo dei personaggi durante tutta la durata del film. Quindi mi sembra ovvio dire che bisogna rompere il vetro e andare a vedere cosa c'è là fuori.

Per quanto si possa partire prevenuti pensando che sia il classico film per adolescenti, "Noi siamo tutto" stupisce sotto questo punto di vista. Il prevedibile diventa immediatamente inaspettato, grazie anche al montaggio delle scene e al modo in cui vengono rappresentati i fatti. Così come anche la fotografia che è curata nei minimi dettagli e lascia intravedere quei determinati particolari che ci fanno immedesimare sempre di più nei personaggi.

Una storia d'amore che viaggia oltre i confini dell'immaginazione ci porta a scoprire un lato romantico a cui spesso non viene dato spazio. Non si tratta semplicemente di cosa si sarebbe disposti a rischiare per l'amore di qualcuno, ma cosa si è realmente disposti a rischiare per l'amore di se stessi.

Questa è la storia di Maddie, una ragazza con interessi normali che vive in una grande casa insieme a una madre molto apprensiva per via della sua malattia. A stravolgere le sue ordinarie giornate è il nuovo vicino. Un ragazzo apparentemente tormentato e cinico, il cui cuore aspetta solo di essere condiviso.

Cosa fareste se non poteste toccare la persona amata, ma solo avendola accanto, riuscendo a stabilire un contatto visico e senza poter sentire la sua pelle sotto il vostro tocco? Vivere con la costante paura di poter morire se solo metteste piedi fuori dalla boccia di vetro in cui si è costretti a vivere non è di sicuro diffile, soprattutto se questa condizione può privare qualcuno del vostro amore.

Titolo originale: Everything, Everything

Regia: Stella Meghie

Cast: Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson, Anika Noni Rose, Dan Payne, Farryn VanHumbeck, Danube Hermosillo, Robert Lawrenson, Allison Riley

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 130 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 21 Settembre 2017

"Noi siamo tutto" è tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Yoon e racconta la storia di Maddy, una ragazza che ha da poco compiuto diciotto anni, ma che, a causa di un'immunodeficienza combinata grave, non può lasciare la sua casa, né uscire. Maddy è costretta a vivere tutta la sua vita all'interno di una campana di vetro, in un piccolo mondo, la sua abitazione, sigillato ermeticamente e composto da sua madre, l'infermiera Carla, e i libri tramite cui riesce ad immaginare un mondo che non sia la sua casa.

La famiglia Bright si trasferisce nell'abitazione accanto alla sua e la ragazza li osserva dalla finestra, riuscendo a fare amicizia, massaggiando online, con Olly, il figlio dei Bright, che non permette alla malattia di separarli. Nasce così tra i due una giovane storia d'amore, che serve a Maddy per imparare che l'amore rende la vita degna di essere vissuta, non avendo più bisogno di immergersi nei suoi libri, ma immergendosi lei stessa in nuove esperienze.

Noi siamo tutto: i giovani protagonisti del film

La novella regista Stella Meghie è al suo secondo lungometraggio - il primo era stato "Jean of the Jonese" - e ha scelto per questa pellicola, "Everything, Everything", il primo romanzo della scrittrice esordiente Nicola Yoon. Il cast del film è ovviamente giovanissimo, Maggie è interpretata dalla bellissima Amandla Stenberg, che ha recitato accanto a Jennifer Lawrence in "Hunger Games", ricoprendo il ruolo di Rue. Nel ruolo di Olly troviamo Nick Robinson, che, sebbene abbia pochi anni in più rispetto alla sua co-protagonista, ha svolto ruoli di maggiore interesse in vari film, lo ricordiamo infatti come Zach, il ragazzo affidato insieme al fratellino alla zia Claire, in "Jurassic World", e come protagomista in "The Kings of Summer".