Regia: Sebastian Hilger

Cast: Max Mauff, Lana Cooper, Gro Swantje Kohlhof, Max Herbrechter, Roland Kochur, Waldemar Hooge, Hildegard Schroedter, Guido Struck, Mikke Emil Rasch, Ulrike Hübschmann, Hede Beck, Marcell Kaiser, Michael Epp, Tim Kalkhof, Olav Dennhoven

Genere: Fantascienza, colore

Durata: 84 minuti

Produzione: Germania, 2016

Distribuzione: Mariposa Cinematografica in collaborazione con 30Holding

Data di uscita: 21 Giugno 2018

"Noi siamo la marea" è una pellicola di fantascienza diretta da Sebastian Hilger, con Max Mauff e Lana Cooper. Il film ruota intorno a un mistero irrisolto dalla scienza, che due giovani ricercatori cercheranno di portare alla luce.

Noi siamo la marea: un mistero da risolvere

"Noi siamo la marea" è ambientato in Germania, dove quindici anni prima è scomparso nel nulla l'oceano dalla costa di Windholm. Oltre alle acque sono spariti anche tutti i bambini del posto.

Micha, giovane dottore in fisica, decide di indagare sullo strano fenomeno, ma avrebbe bisogno della borsa di studio per condurre la ricerca. Sfortunatamente però, gli viene negata. Nonostante tutto, decide di partire alla scoperta della verità, affiancato da Jana, sua ex collega, nonché figlia del Rettore dell'università con cui collabora.

I due giovani ricercatori di flussi marittimi giungono così, nel misterioso paese costiero per cercare di spiegare i motivi a causa dei quali in quella costa una strana marea era stata seguita dalla sparizione di tutti i bambini del luogo. Quello che scoprono è che la loro indagine supera ogni tipo di logica razionale.

"Noi siamo la marea" è stato presentato al 34º Torino Film Festival, dove ha ottenuto il riconoscimento del pubblico.

Il regista Sebastian Hilger porta sul grande schermo un film di genere con protagonista Max Mauff, noto attore tedesco, che ha preso parte alle serie televisive americane "Sense8" e "Homeland", ha inoltre partecipato a "L'onda" (2008) di Dennis Gansel, tratto dall'omonimo romanzo di Todd Strasser. Nel 2015 ha avuto un ruolo minore ne "Il ponte delle spie" con Tom Hanks, diretto da Steven Spielberg.