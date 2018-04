Regia: Antonio Pisu

Cast: Claudia Cardinale, Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti, Federico Tolardo, Nini Salerno, Tiziana Foschi, Paolo Rossi

Genere: Commedia, Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia

Distribuzione: Genoma Films

Data di uscita: 24 maggio 2018

Sui colli bolognesi, nel 1944, una nobile famiglia ormai in bancarotta cerca di sbarcare il lunario nell'unica dimora che gli è rimasta, ossia la tenuta di Villa la Quiete. Il Duca Pier Donato Martelli e la Duchessa Romolo Valli, ormai provati dalla loro condizione economica non si curano troppo della guerra e rimangono barricati nella loro villa con la servitù. In più devono occuparsi del figlio ormai cinquantenne che passa le sue giornate in casa, scrivendo poesie dedicate al Bologna FC.

L'opportunità di soluzione ai loro problemi gli si presenta alla porta in un giorno qualunque, quando un uomo e due donne ebree fuggitivi gli chiedono rifugio.

I fuggitivi sono disposti a pagare con un lingotto d'oro ogni mese di permanenza.

La duchessa, dopo aver accettato, cerca in ogni modo possibile di contenere il marito e la servitù che cercano di derubare i loro ospiti, ordinando di attendere che sia la famiglia stessa a pagarli mantenendo la promessa, in modo tale di poter riottenere i loro averi impegnati.

Quando finalmente la speranza della loro rinascita nobiliare fa capolino, la guerra finisce. I nobili faranno di tutto per far credere alla famiglia di rifugiati che il conflitto sia ancora in corso.

Nobili Bugie: l'esordio di Antonio Pisu

"Nobili Bugie" è il film con il quale esordisce l'attore, produttore e ora anche regista Antonio Pisu. Nel 2016 con l'aiuto del fratello Paolo Rossi ha fondato la casa di produzione Genoma Films con la quale produrrà la sua opera prima.

Con "Nobili Bugie" Pisu ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Kineo alla 74ª mostra del cinema di Venezia come miglior opera prima.