Nicolas Cage voce di Spider-Man Noir

Nel prossimo film d’animazione del regista Peter Ramsey “Spider-Man: Un Nuovo Universo“, l’attore premio Oscar Nicolas Cage è stato confermato come voce di “Spider-Man Noir”.

Nicolas Cage è una delle tante personalità dell’Uomo Ragno

“Spider-Man: Un Nuovo Universo” è il nuovo film di animazione dedicato all’omonimo iconico supereroe della Marvel. La trama della nuova pellicola segue le vicende di Miles Morales una delle molte identità dell’Uomo Ragno presenti nel film. Ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli nel 2011, il teenager di Brooklyn afro-americano di origini portoricane fa la sua apparizione nell’universo Marvel, dopo la morte dello storico personaggio di “Spider- Man” Peter Parker.

Nicolas Cage, è ufficialmente parte del cast di questo nuovo capitolo dell’eroica saga. L’interprete del celeberrimo “Ghost Ride” sarà la voce di una delle molteplici versioni dell’eroe presenti nel film: Spider-Man Noir, ispirato alla serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics dal 2009 al 2010, in cui si racconta la versione anni ’30 del classico Uomo Ragno.

L’attore Nicolas Cage è un grande appassionato di fumetti, tanto che il suo nome d’arte è Luke Cage, in un omaggio a un personaggio dei fumetti creato nel 1972 della Marvel. E così, dopo aver quasi interpretato Superman negli anni ’90 e aver preso parte sia a Kickass che ai due film dedicati a Ghost Rider, la sua carriera tornerà a incrociare il mondo dei cinecomics.

Nicolas Cage una carriera di successi

L’attore e produttore cinematografico statunitense Nicolas Cage, ha una lunga e florida carriera nel cinema hollywoodiano è apparso in oltre settanta film, debutta al cinema con il film “Fuori di testa” nel 1982.

Tra i suo lavori più noti non si può non citare la saga del “Il mistero dei Templari“del 2004. Il personaggio che sicuramente ha dato maggiore fama all’attore è quello interpretato in “Ghost Rider” nel 2007 e successivamente in “Ghost Rider – Spirito di vendetta”nel 2012. All’età di trentadue anni è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel lungometraggio “Via da Las Vegas” del 1995.

Chiara Broglietti

6/07/2018