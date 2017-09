Regia: Susanna Nicchiarelli

Cast: Trine Dyrholm, Anamaria Marinca, Fabrizio Rongione, Sandor Funtek II, Karina Fernandez, Cavlin Demba, John Gordon Sinclair

Genere: Drammatico, colore

Durata: 93 minuti

Produzione: Italia, Belgio, 2017

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 12 ottobre 2017

"Nico, 1988", presentato al Festival di Venezia 2017 nella sezione Orizzonti, è il terzo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli che sceglie la via del biopic, puntando l'attenzione su un'icona intramontabile: Nico.

Durante l'ultimo periodo di vita, Nico, nome d'arte della bellissima , fonte d'ispirazione di Warhol e cantante dei Velvet Underground, vede la sua vita sdoppiarsi.

"Nico, 1988" prende in esame il periodo degli anni '80, quando "La sacerdotessa delle tenebre" si trova ad affrontare gli ultimi concerti con la band ed entra a far parte della vita di suo figlio, sottrattole al momento della nascita.

Nico, 1988: il peso dell'infanzia nella vita

Un'infanzia molto difficile e dolorosa che porta le persona a crescere: questo è il tema principale da cui parte la regista, Susanna Nicchiarelli, in "Nico, 1988" cogliendo le molteplici sfaccettature del carattere della star.

"Nico, 1988" mostra nelle sue prime immagini una Berlino in fiamme osservata da lontano da una Christa nel suo periodo infantile, da cui si svilupperà la futura personalità della protagonista, ponendo le basi artistiche che la caratterizzeranno e nella quale saranno sempre presenti i tremendi ricordi della fame sperimentata all'epoca.

In un periodo in cui la discomusic è il genere più in voga, Nico si allontana dall'ombra dei Velvet Underground e intraprende la sua carriera da solista, nonostante faccia parte della controtendenza musicale di quegli anni.

Nello stesso tempo, si trova di fronte a due problemi: la dipendenza dalla droga, in particolare eroina, e l'affrontare rimorsi mai scomparsi che derivano dall'abbandono di suo figlio, ancora neonato, cosciente di non riuscire a offrirgli la vita che merita.

L'opzione per cui Nico opta, è quello di avvicinarsi a suo figlio lentamente, conoscendolo sempre da più vicino.