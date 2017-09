Netflix: tante nuove serie tv in arrivo

In autunno le foglie degli alberi ingialliscono e cadono riempiendo le strade di calde sfumature del giallo e del marrone, la temperatura si fa più fresca e Netflix trasmette nuove serie tv.

Netflix: le serie in arrivo ad autunno

Quando il sole intiepidisce i suoi raggi e arriva la pioggia autunnale, tutti gli appassionati di serie tv capiscono che è arrivato quello speciale momento dell’anno, in cui è bello accoccolarsi sotto le coperte oppure sedersi in assoluto relax sul divano e regalarsi attimi di pace – diciamo pure più di qualche ora – davanti al proprio telefilm preferito.

Ed è per questo arriva Netflix, la formidabile piattaforma streaming, a proporre tantissime mirabolanti nuove serie tv, capaci d’incollarci allo schermo almeno fino a Natale.

Con la fine delle vacanze estive, è giunto il momento di dedicarsi a “Narcos“, il telefilm incentrato sulla vera storia di Pablo Escobar – narcotrafficante colombiano protagonista dei traffici illeciti di Stati Uniti e Europa negli scintillanti anni ottanta – arrivata ormai alla sua terza stagione, online dal 1 settembre scorso.

Negli episodi prossimamente in onda, vedremo il famoso criminale misurarsi contro il cartello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela.

Neflix, novità anche per gli amanti dell’animazione

Se siete appassionati di animazione e avete un debole per il mondo degli animali, non potrete perdervi la quarta stagione della serie tv disegnata dalla talentuosa fumettista Hanawalt “Bojack Horseman“, disponibile dall’8 settembre.

Lo show, in cui sono comparse alcune famose star internazionali, tra cui Margo Martindale, Daniel Radcliffe e Paul McCartney, ha ottenuto ottime recensioni dalla critica che l’ha promossa a pieni voti tra le più divertenti ed emozionanti di sempre.

Sempre per gli amanti del genere animazione, è in arrivo “Big Mouth” dal 29 di settembre, sitcom creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, e Jennifer Flackett, basata sui difficili anni dell’adolescenza di Kroll e Goldberg, che saranno anche le voci dei loro rispettivi personaggi.

Netflix, tra vecchi ‘amici’ e nuovi incontri

New entry è invece “White gold“, al suo esordio il 14 settembre. La commedia inglese avrà come protagonista l’affascinante Victor e tutto il suo stuff di venditori di finestre in UPVC. Riuscirà il noto leader aziendale, ad accaparrarsi più clienti possibili, andando – a volte – anche contro le regole?

Un’altra novità disponibile dal 15 settembre, sarà la serie statunitense “American Vandal“, in cui scopriremo se Dylan Maxwell, celeberrimo disegnatore di falli, avrà niente a che fare con il bizzarro episodio avvenuto in un liceo, che ha visto ben ventisette automobili vandalizzate con immagini a sfondo sessuale.

Attesissima anche “Star Trek: Discovery“, per la quale dovremo attendere fino al 25 settembre prossimo e che ci racconterà ciò che accade dieci anni prima dell’ambientazione ufficiale dei film.

Per i fan della fantascienza, invece, abbiamo ben due appuntamenti imperdibili, assolutamente da segnare sul calendario. “The Expanse“, adattamento dell’omonima serie letteraria scritta dagli autori Daniel Abraham e Ty Franck, che partirà con la sua seconda stagione dall’8 settembre e la super seguitissima “Stranger things“, ambientata negli anni ottanta e ispirata a tutti i film fantasy del periodo, sarà online ufficialmente a partire dal 27 ottobre.

Al suo esordio sul piccolo schermo, la prima serie tv italiana distribuita su Netflix, “Suburra“, incentrata sulla lotta per il potere malavitoso nella capitale romana, sarà distribuita dal 6 ottobre.

Per la seconda stagione del fortunato show dedicato alla vita della regina Elisabetta II, “The Crown“, dovremo invece attendere fino al prossimo dicembre.

Ilaria Romito

07/09/2017