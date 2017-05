Netflix: Rihanna e Lupita Nyong’o in un film nato da un tweet

Il nuovo progetto di Netflix è nato da una battuta su twitter e sarà un film su due migliori amiche. Le protagoniste saranno Rihanna e Lupita Nyong’o.

Netflix: Lupita Nyong’o e Rihanna in un buddy film insieme

Netflix è pronto a lanciare il suo nuovo progetto e la sua origine sta già facendo parlare di sé. La regista del film candidato all’Oscar “Selma”, Ava DuVernay, dirigerà un film con protagoniste due sta assolute: la cantante Rihanna e il premio Oscar Lupita Nyong’o.

L’idea per questo film, però, è nata in modo molto insolito. Come? Grazie a un post su Tumblr che si è trasformato in un tweet con oltre 96,000 retweets.

Durante la sfilata di Miu Miu nel 2014, Rihanna e Lupita Nyong’o si sono conosciute per la prima volta, stando sedute l’una di fianco all’altra. A seguito di uno scatto delle due dive, un utente di Twitter ha scherzato creando un soggetto cinematografico.

“Rihanna sembra una tipa che truffa i ricchi bianchi e Lupita è la migliore amica intelligente che la aiuta con le truffe.”

Dal tweet è nato un vero e proprio pitch cinematografico.

Netflix: il progetto è stato venduto durante il mercato di Cannes

L’idea geniale dell’utente web è stata tra le novità più interessanti del mercato di Cannes quest’anno. Pare che Netflix abbia lottato per acquistarne i diritti e che il film non uscirà prima del 2018, soprattutto per gli impegni della regista, Ava DuVernay.

Nel frattempo, Issa Rae (“Insecure”) si sta occupando della sceneggiatura. Secondo Entertainment Weekly, che per primo ha riportato la notizia, nulla si sa ancora su come verrà sviluppata la trama. Non è detto, infatti, che il film finisca per seguire le linee guida del tweet che ha reso famoso il progetto.

Fatto sta che film così al femminile (attrici protagoniste, regista e sceneggiatrice) non se ne vedono mai abbastanza.

Paola Pirotti

23/05/17