Netflix: i film e le serie che saranno ritirati a Febbraio 2017

Dai un’occhiata ai titoli che scompariranno dalla piattaforma a partire dalla prossima settimana.

Netflix: una nuova stagione di film e serie tv in arrivo prossimamente

Netflix, piattaforma per lo streaming online in alta qualità, riscuote sempre più successo tra i suoi clienti: per questo motivo, diventa necessario fare spazio a nuovi contenuti a discapito di altri.

Tra i prodotti originali targati Netflix ricordiamo “Santa Clarita Diet”, la nuova serie dark comedy con Drew Barrymore nei panni di una moglie e madre che inizia a seguire un nuovo e a dir poco singolare regime alimentare: carne umana. A farle da complice il marito Joel, alias Timothy Olyphant.

Per quanto riguarda i contenuti non originali, invece, Netflix ha acquisito i diritti per:

The People v. O.J. Simpson, prima stagione di “American Crime Story” (spin-off del più celebre “American Horror Story“) sul versante serie tv.

Sul fronte del cinema, invece, potremo guardare l’acclamato film d’animazione “Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia”, il seguito di “Alla Ricerca di Nemo” (“Alla Ricerca di Dory”) e anche “Milk”, film del 2008 sulla vita di Harvey Milk (primo gay dichiarato ad essere eletto per una carica politica negli Stati Uniti).

Netflix: ecco i prodotti prossimi alla cancellazione

Ecco una lista di cosa, secondo Hollywood Reporter, è meglio affrettarsi a guardare, prima che scompaia:

Non disponibili dal 1 Febbraio, 2017:

A.C.O.D.

An American Girl: Saige Paints the Sky

An Inconvenient Truth

Ashby

Black Hawk Down

Bratz: Babyz: The Movie

Bratz: Super Babyz

Charlotte’s Web 2: Wilbur’s Great Adventure

Clerks

Elizabeth

Extract

Failure to Launch

Frida

Girls Just Want to Have Fun

Jackass 2.5

Lalaloopsy Girls: Welcome to L.A.L.A. Prep School

Last Holiday

Mission: Impossible III

Sahara

Save the Last Dance

Serving Sara

Star Trek: Nemesis

The Kite Runner

The Machinist

The Original Latin Kings of Comedy

There Will be Blood

Trainspotting

What’s Eating Gilbert Grape

Non disponibili dal 7 Febbraio, 2017

Justin Bieber’s Believe

Leaving Feb. 12, 2017

Grounded for Life: Season 1 – Season 5

Non disponibili dal 13 Febbraio, 2017

Scary Movie 5

The Nut Job

Non disponibili dal 15 Febbraio, 2017

Brothers in War

Chris Porter: Ugly and Angry

Closure

Exile Nation: The Plastic People

Jack Frost

I Am Not a Hipster

Plastic Paradise: The Great Pacific Garbage Patch

Prince of Broadway

Stephanie in the Water

The Man on Her Mind

Unlikely Animal Friends: Season 2

Non disponibili dal 16 Febbraio, 2017

Santa Claws

Somewhere

Non disponibili dal 17 Febbraio, 2017

Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year

Non disponibili dal 19 Febbraio, 2017

Problem Child: Leslie Jones

Non disponibili dal 28 Febbraio, 2017

Clueless

E’ la vostra ultima possibilità, quindi correte a vederli, finchè potete!

Sonia Buongiorno

27/01/2017