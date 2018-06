Netflix acquista i diritti del film cinese “Animal World”

Diretto da Han Yan, l’adattamento cinematografico dei fumetti dovrebbe essere una delle più grandiose uscite cinesi di quest’estate.

L’attesissimo film d’azione cinese “Animal World” è diretto a Netflix

Il gigante dello streaming ha acquisito i diritti digitali sul film “Animal World” in modo da poterlo distribuire su tutti i territori al di fuori della Cina. La CMC Pictures, il distributore internazionale di film controllato da China Media Capital Holdings di Li Ruigang, ha in programma di garantire al film un’uscita sostanziale nel mondo del cinema internazionale, offrendo cosi a Netflix una possibilità di guadagno unica.

Diretto da Han Yan, “Animal World” vede come protagonista Mr. Six (Li Yifeng), un adolescente fantasioso che viene attirato in un pericoloso gioco di ingegni guidato da un cattivo interpretato da Michael Douglas. Il film è una trasposizione cinematografica del famoso manga giapponese “Ultimate Survivor Kaiji“, precedentemente adattato a due film di successo a Tokyo.

Prodotto dallo studio di Pechino Enlight Pictures, il film dovrebbe essere una delle più grandi uscite cinesi dell’estate. La pellicola è stata presentata in anteprima allo Shanghai International Film Festival lo scorso fine settimana e successivamente è stata inaugurata a livello nazionale nel Middle Kingdom il 29 giugno. Un critico di THR di Shanghai ha descritto il film come un “entusiasmante mix di idee ed emozioni” che “si trasforma in un rischia-tutto con una fantasia del gioco d’azzardo che è sorprendentemente avvincente”.

Netflix, da parte sua, con l’acquisto di questo film ha incrementato la sua collezione di contenuti cinesi di alto profilo. Lo streamer ha acquisito i diritti globali del famoso dramma romantico “Us and Them” all’inizio di quest’anno, e ha pre-acquistato tutti i diritti non cinesi del film d’animazione “Over the Moon”, che sarà diretto dall’animatore Glen Keane per il Pearl Studio di Shanghai. Netflix, inoltre, ha collezionato numerosi drammi televisivi cinesi, tra cui la serie detective di “Youku Day and Night” e il remake del thriller psicologico di Sony Pictures Television, “Chosen”.

Marina Kozak

22/06/2018