Regia: Henry Joost, Ariel Shulman

Cast: Dave Franco, Emma Roberts, Juliette Lewis, Jonny Beauchamp, Samira Wiley, Kimiko Glenn, Emily Meade, Marc John Jefferies, Arielle Vandenberg, Miles Heizer

Genere: Thriller

Durata: 96 minuti

Produzione: USA 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 15 giugno 2017

“Nerve” è un thriller, tra il virtuale e il reale, di Henry Joost, Ariel Shulman, basto sull’omonimo romanzo per giovani adulti di Jeanne Ryan.

I due protagonisti sono interpretati da Emma Roberts, nipote della superblasonata Julia e da Dave Franco, fratello del più celebre James, ormai vera e propria star mondiale.

La liceale Liceo Venus Delmonico per tutti Vee (Emma Roberts) aspira a lasciare la sua casa di Staten Island, per andare al college in California. Per racimolare un po’ di soldi decide di iscriversi a Nerve: un gioco di realtà aumentata online dove le persone si possono arruolare o come "giocatori" e per ogni missione svolta ricevere una ricompensa in denaro o come "osservatori" quindi pagare per guardare le imprese dei giocatori.

La sua prima missione di coraggio consiste nel baciare un estraneo in un ristorante per cinque secondi. In questo modo conosce Ian (Dave Franco). La coppia piace molto agli altri utenti, i quali decidono di lanciargli una serie di sfide insieme.

La giovane si ritroverà ben presto immersa totalmente nel gioco subendo serie ripercussioni nel mondo reale, in cui ogni sua mossa comincia a diventare manipolato da una comunità anonima di "osservatori", con sfide che diventeranno man mano sempre più pericolose.

Il film in patria ha ricevuto critiche contrastanti ma ha incassato la cifra ragguardevole di oltre di ottanta milioni di dollari.