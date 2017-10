Titolo originale: A Wrinkle in Time

Regia: Ava DuVernay

Cast: Reese Witherspoon, Chris Pine, André Holland, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, Michael Peña, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Mindy Kaling, Oprah Winfrey, Levi Miller, Daniel MacPherson, Storm Reid

Genere: Avventura, colore

Durata: N/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: N/d

Protagonista della meravigliosa avventura targata Walt Disney e diretta da Ava DuVernay "Nelle pieghe del tempo"; è la piccola Meg Murry (Storm Reid), una giovane studentessa delle medie che, come molte ragazzine della sua età, ha difficoltà a credere in se stessa. Meg è figlia di due fisici di incredibile fama e come i suoi genitori ed il fratellino più piccolo Charles Wallace (Deric McCabe), possiede delle doti fuori dal comune, senza esserne, purtroppo, ancora consapevole. Alla sua difficoltà d'integrarsi a scuola e tra i suoi coetanei, si aggiunge la terribile tragedia della scomparsa del padre, Mr. Murry (Chris Pine) evento che ha portato grande dolore in tutta la famiglia e soprattutto nella mamma (Gugu Mbatha-Raw). Grazie al suo intelletto superiore il piccolo Charles Wallace riesce mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) con tre guide (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling) che arrivano dallo spazio per aiutare i giovanissimi ed eroici protagonisti a ritrovare il papà scomparso.

Catapultati in una dimensione che non avrebbero mai potuto nemmeno immaginare, i ragazzi dovranno affrontare immense forze malvagie e scavare dentro se stessi per sconfiggere il nemico che li perseguita.

Nelle pieghe del tempo: un successo internazionale

"Nelle pieghe del tempo" è tratto dall'omonimo romanzo di Madeleine L’Englea arrivato in Italia nel 1962 e vincitore del Newbery Prize nel 1923. L'opera ha venduto più di 23 milioni di copie ed è stata tradotta in 35 lingue per diventare un vero successo di fama internazionale.