Nella tana dei lupi - Recensione: l'action movie secondo Christian Gudegast

Christian Gudegast, noto per la sceneggiatura di film come "Il risolutore" e "Attacco al potere 2", esordisce dietro la macchina da presa con "Nella tana dei lupi", un adrenalinico action movie in cui il classico scontro tra ladri e poliziotti viene rivisto in modo attuale e innovativo.

Ambientato a Los Angeles, la città con il più alto tasso di rapine al mondo, il film racconta lo scontro tra la banda di rapinatori guidata da Ray Merriman (Pablo Schreiber) che sta preparando un colpo alla Federal Reserve Bank, e la squadra speciale dell'anticrimine di "Big Nick" O'Brien (Gerard Butler). Il gruppo di quest'ultimo viene rappresentato come una gang di poliziotti, la cui unica differenza con i criminali sta solo nel distintivo, e nell'osservanza di "alcune regole".

Il regista conosce molto bene il film di genere, e restituisce intelligentemente al pubblico ciò che vuole ed anche qualcosa di più: abbandonato il consuetudinario faccia a faccia tra buoni e cattivi la storia esploderà in un intenso scontro, fatto di pallottole e testosterone.

Infatti sono state ingaggiate diverse personalità provenienti dal mondo dell'azione, come l'ormai navigato Butler e il rapper-attore Curtis "50 Cent" Jackson.

Nella tana dei lupi: un action anomalo

Ciò che stupisce in "Nella tana dei lupi" è l'utilizzo che fa di tutti quegli aspetti che raramente si notano in film d'azione. A partire dal sonoro, che ci immerge a tal punto nelle scene da farci credere di essere veramente insieme a "Big Nick", di cui sentiamo il respiro pesante e i brontolii.

Gudegast fa anche uso di svariate scene il cui il tempo del racconto coincide con il tempo della storia, restituendo delle scene molto lunghe ma comunque cariche di tensione, ricordandoci (molto lontanamente) Quentin Tarantino. Fin dall'inizio ci si rende conto dell'ottimo lavoro svolto in fase di scrittura, che ha permesso al regista di creare delle bellissime sequenze, costituite da inquadrature sofisticate che il più delle volte cozzano con il genere.

La colonna sonora composta da Cliff Martinez, il compositore feticcio di Nicolas Winding Refn e Steven Soderbergh, sorprendentemente questa volta non stupisce, come ha fatto in film come "Drive" o "Solo Dio perdona". Ed è un vero peccato, perché il film aveva il giusto potenziale per potersi amalgamare con lo stile di Martinez.

Gerard Butler veste perfettamente i panni del poliziotto-gangster, restituendo un'ottima veridicità. Al contrario il resto del cast non regge il confronto, e ogni personaggio rimane incastrato nelle briglie dell'uomo duro e violento tutto canottiere attillate, tatuaggi e corpo palestrato.

Il giovane O'Shea Jackson Jr. (qui al suo terzo film) e Pablo Schreiber tentano di dare mordente ai loro personaggi, ma ci riescono solo in parte e approssimativamente.

Nella tana dei lupi: un buon film d'azione

"Nella tana dei lupi" ricalca le dinamiche dei film che lo hanno preceduto, ma trova uno sbocco innovativo nella sua messa in scena. Un esempio sono i vari scontri, non verbali e neanche fisici, tra il personaggio di Gerard Butler e Pablo Schreiber che si scontrano invece a forza di testosterone e sguardi.

Momenti carichi di tensione, in cui la calma apparente sembra pronta a rompersi in ogni momento, pronta a lasciare il posto alla pura violenza umana. Soltanto alla fine si avrà l'esplosione della storia, il fatidico punto di rottura che libererà tutta la furia dei personaggi, o almeno così ci si aspettava. Lasciando in disparte il finale a sorpresa, il momento clou del film si risolve secondo velocemente secondo gli standard del film d'azione stonando con il resto della storia.

Il "Nella tana dei lupi" di Gudegast non è privo di pecche, ma saprà accontentare, e sopratutto stupire, tutti i fan del genere, che potranno andare in sala e trovare esattamente ciò che cercano: "botte da orbi e bang bang", ma questa volta con un tocco stilistico in più.

Riccardo Careddu