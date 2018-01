Regia: Bruno Oliviero

Cast: Alessio Lapice, Donatella Finocchiaro, Massimiliano Gallo, Francesco Pellegrino, Paolo Marco Caterino, Riccardo Veno

Genere: Drammatico, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Merlino Distribuzione

Data di uscita: 21 Marzo 2018

Tratto dall'omonimo libro autobiografico, "Nato a Casal di Principe" racconta la storia giovanile di Amedeo Letizia, ex attore noto per la sua partecipazione alla serie tv degli anni '90 "I ragazzi del muretto". Partito da Casal di Principe, sua città natale, Letizia arriva a Roma alla fine degli anni '80 con il sogno della recitazione, e qui inizia con entusiasmo a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1989 la scomparsa del fratello Paolo lo riporta a casa, e qui scopre che dietro al suo rapimento c'è una pericolosa organizzazione criminale che agisce di fronte alle autorità indifferenti. Per questo, deciso a chiarire la faccenda, avvierà una sua personale (e violenta) indagine, arrivando a correre rischi non indifferenti.

Nato a Casal di Principe: cronache delle terre di camorra

"Nato a Casal di Principe" è un film di Bruno Oliviero tratto dall'omonimo best-seller pubblicato nel 2012: il libro, scritto dalla giornalista Paola Zanuttini insieme a Amedeo Letizia, attore italiano che raggiunse la notorietà in televisione nei primi anni '90 e poi lentamente scomparso dalle scene per dedicarsi alla produzione, si basa sulle memorie giovanili dello stesso Letizia. "Nato a Casal di Principe" racconta la crescita di Amedeo nelle difficili zone del napoletano, tristemente note per le guerre di camorra, divenute celebri ultimamente per serie tv come "Gomorra".

"Nato a Casal di Principe" è stato presentato con successo alla 74esima edizione del Festival del cinema di Venezia, dove ha scatenato gli applausi della platea. L'attore che interpreta Amedeo è il giovane Alessio Lapice (“Gomorra 2 - La Serie” e Romolo nel film di Matteo Rovere “Romolo e Remo”, con Alessandro Borghi), mentre Massimiliano Gallo e Donatella Finocchiaro interpretano i genitori di Amedeo e Paolo Letizia.