Natalie Dormer e il finale di “Game of Thrones”

Natalie Dormer ,ex membro del cast di “Games of Thrones”, ha dichiarato ai microfoni del The Hollywood Reporter che conosce il finale dell’attesa serie televisiva.

Natalie Dormer: “So come finisce “Game of Thrones”, ma attendo comunque con ansia di vedere l’ottava stagione”

Natalie Dormer, attrice e modella trentaquattrenne britannica, nota soprattutto per i ruolo di Margaery Tyrell nel telefilm “Game of Thrones” è stata intervistata dalla rivista The Hollywood Reporter in occasione della presentazione del suo nuovo film “In Darkness” e alla sua partecipazione alla miniserie TV “Picnic at Hanging Rock”. L’ex membro del cast della saga fantasy ha raccontato ai giornalisti di conoscere il finale dell’attesa ottava stagione della serie che andrà in onda nel 2019.

“Sono entusiasta di vedere la prossima stagione” ha dichiarato l’attrice ai giornalisti del famoso giornale, ma, ha anche sottolineato in merito al finale della serie: “Conosco A e B. So cosa sia B, ma non so come si sia arrivati ad esso”.

Queste dichiarazione risulta molto sorprendente, poiché la maggior parte delle volte, gli ex membri del cast sono completamente tagliati fuori dal giro nel momento in cui termina il loro tempo nello show.

Nel caso particolare di “Game Of Thrones” addirittura esiste un protocollo “di sicurezza” che i membri del cast devono seguire per evitare che trapelino informazioni sulle stagioni inedite.

Tra le varie indiscrezioni che circolano sulla saga risulta una dichiarazione degli attori, nella quale hanno raccontato di possedere sui loro dispositivi elettronici degli script, utilizzabili solo in aree designate, attraverso i quali si possono scaricare il giorno prima le pagine relative alle riprese delle scene che poi si cancellano automaticamente al termine delle registrazioni.

Natalie Dormer sa come finisce “Game Of Thrones”, ma no, non sta dicendo a nessuno quale sia la conclusione.

La domanda che tutti si stanno ponendo in questo momento è: chi ha raccontato il finale all’ex star della serie?

Parlando con i giornalisti, Natalie ha dichiarato: “Mi è stato detto il finale da qualcuno interno allo show e anche se so come andrà a finire, sto comunque morendo dalla voglia di vedere come ci arrivano. Continuerò a guardare la serie come una normale spettatrice, anche se mi sento a disagio, poiché ad essere onesta avrei preferito non sapere nulla.”

Nel frattempo, i vari “redditors” speculano sulle voci trapelate e sui presunti spoiler nel tentativo di indovinare il finale, ma per ora, i fan della saga possono stare tranquilli e attendere che passino in fretta i sei mesi che mancano dalla messa in onda dell’ottava e ultima stagione.

Chiara Broglietti

19/07/2018