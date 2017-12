Narcos 4: Michael Peña e Diego Luna nel cast della serie

Tramite un teaser trailer Netflix ha annunciato che nella quarta stagione della serie “Narcos” ci saranno anche come protagonisti, Michael Peña e Diego Luna.

Narcos 4: due nuovi arrivi

L’attore statunitense di origini messicane Michael Peña (“Collateral Beauty” di David Frankel, “Gangster Squad” di Ruben Fleischer) e l’attore messicano Diego Luna (“Rogue One: A Star Wars Story” di Gareth Edwards, “The Terminal” di Steven Spielberg) sono entrati nel cast dei protagonisti nella nuova stagione di “Narcos”. Ancora non è ben definito il ruolo che andranno a coprire.

Le prime due stagioni della serie “Narcos” si sono concentrate sulla figura del più grande e del più conosciuto narcotrafficante colombiano Pablo Escobar, raccontando la sua ascesa fino al giorno della sua morte, attraverso la ricostruzione dei racconti dei due agenti della DEA a cui era affidata la caccia al boss.

Con la morte di Escobar la terza stagione ha fatto luce sulle ripercussioni della morte di Escobar in tutta la Colombia, mostrando come il cartello di Calì abbia preso la sua eredità e l’abbia amplificata in tutto il mondo.

Narcos 4: una stagione al confine

La nuova casa della quarta stagione della serie Netflix “Narcos” sarà Guadalajara, in Messico. Tramite sempre un teaser trailer Netflix ha fatto vedere che Guadalajara non è solo il luogo in cui sono nati i mariachi e la tequila, ma sarà il centro di tutta la vicenda legata alla droga sul confine Messico/Stati Uniti.

La conferma di girare la nuovo serie in Messico è avvenuta anche dopo la morte di un location manager trovato ucciso nel bagagliaio della sua macchina prima dell’inizio delle riprese.

Come ha spiegato uno dei showrunner della serie Eric Newman, il progetto è sempre stato quello di concludere il filone colombiano e lasciare tutti i personaggi che abbiamo conosciuto fin ora (ad eccezione dell’agente Peña (Pedro Pascal)) per ripartire con un nuovo inizio in Messico.

La serie dovrebbe debuttare sul piccolo schermo nel corso del 2018.

Tomas Barile

20/12/2017