La musa ispiratrice del regista David Lynch, Naomi Watts, protagonista di film che fanno ormai parte dell’immaginario cult cinematografico come “Mulholland Drive” (2001) e “The Ring” (2002), sta contrattando per nuove collaborazioni.

Naomi Watts possibile candidata per il nuovo film di Joe Carnahan

Secondo quanto riportato da Variety l’attrice Naomi Watts sembra sia in trattativa per unirsi al cast del nuovo film d’azione del regista Joe Carnahan “Boss Level”, insieme agli attori Frank Grillo (protagonista dell’horror “La notte del giudizio“) e Mel Gibson (visto l’ultima volta sul grande schermo in “Daddy’s Home 2“).

I dettagli su chi interpreterà la Watts nella pellicola, ancora non sono stati riportati.

Frank Grillo, protagonista del film, interpreterà il ruolo di un veterano delle forze dell’ordine in pensione, intrappolato in un limbo che causerà la sua morte ogni giorno.

I fratelli Borey hanno collaborato al fianco di Joe Carnahan scrivendo la sceneggiatura del suo nuovo lavoro.

Il film sarà finanziato da Emmett/Furla/Oasis e prodotto da Lorenzo Bonaventura, Mark Vahnadian, Randall Emmett e George Furla. Le società di produzione sono la Emmett/Furla/Oasis, Di Bonavetura Pictures, Carnahan e Grillo’s War Party e Scott Free.

Naomi Watts: gli ultimi lavori

Durante l’ultimo anno la star Naomi Watts ha lavorato ai film “Il libro di Henry” al fianco del giovane Jacob Tremblay e “The Glass Castle” della Lionsgate con Brie Larson.

Nel 2017 la Watts ha anche preso parte a “Ophelia” di Claire McCarthy, un movie drama, rivisitazione della famosa opera di William Shakespeare “Amleto”, nel quale Naomi Watts ha interpretato la parte di Gertrude, regina e madre di Amleto. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest’anno.

Recentemente Naomi Watts ha terminato la produzione della pellicola indie “The Luce” con la collega Octavia Spencer e di “The Wolf Hour” della GEM Entertainment insieme a Jennifer Ehle.

La Watts è rappresentata dalla CAA e Untitled Entertainment.

Ilaria Di Mattia

27/03/2018