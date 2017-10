Regia: Julia Solomonoff

Cast: Katty Velasquez, Guillermo Pfening, Pascal Yen-Pfister, Paola Baldion, Jason Sol, Nadja Settel, Rafael Ferro, Petra Costa, Michael Patrick Nicholson, Fernando Frias

Genere: Drammatico, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Argentina, Colombia, Brasile, USA, 2017

Protagonista di "Nadie nos mira" è Nico, un attore trentenne che decide di trasferirsi a New York per tentare la fortuna, lasciando l'Argentina e il lavoro come interprete della telenovela che gli ha dato popolarità in patria. Il ragazzo sceglie di partire anche per porre fine alla relazione con Martin, uomo sposato, nonchè produttore del ciclo televisivo che lo ha reso celebre.

Il suo aspetto fisico e il suo accento gli impediscono tuttavia di trovare ruoli adatti: è troppo biondo per essere selezionato come interprete di parti da latinoamericano e il suo marcato accento non gli consente di essere preso in considerazione per altri ruoli.

Grazie alle sue doti, Nico riesce tuttavia a mantenersi nella Grande Mela, con le occupazioni più strane. Tra le tante attività Nico si occupa di Theo, un bambino al quale si affeziona profondamente.

La sicurezza di Nico, tuttavia, inizia a vacillare quando si ripresenta nella sua vita il suo ex amante, nonchè suo mentore e produttore.

"Nadie nos mira" alla Festa del Cinema di Roma 2017

Diretto da Julia Solomonoff il drammatico "Nadie nos mira" è tra i film della Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2017. Interprete di Nico è Guillermo Pfening, premiato come Miglior Attore al Festival di Tribeca 2017.