Nata da una famiglia di artisti, Myriam Catania un volto molto noto nel panorama del cinema italiano. La giovane attrice ha interpretato molti ruoli tra cui quello di Cristina nella fiction Rai "È arrivata la felicità".

Myriam Catania: la recitazione nel sangue

(Roma, 12 dicembre 1979)

Myriam Catania nasce nel dicembre 1979 dal professor Vincenzo Catania e Rosella Izzo, sorella gemella di Simona Izzo e di Fiamma Izzo figlie del doppiatore e fondatore di Gruppo Trenta (poi Pumaisdue) Renato Izzo. Myriam ha due fratelli: Gianmario Catania e Giulia Catania.

Volto noto della cinema italiano, l'attrice ha interpretato diversi ruoli in molti film e fiction, tra cui "È arrivata la felicità" al fianco di Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria.

Myriam Catania: gli esordi

Inizia da giovanissima a lavorare come doppiatrice. Nel ha dato la voce a Jessica Alba in "Le nuvole di Flipper" (1995) e "Dark Angel" (2000 - 2002). Dal 1997 al 2003 doppia Alyson Hanningam nel ruolo di Willow Rosenberg in "Buffy- L'ammazzavampiri" e Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in "Una mamma per amica". Il doppiaggio di Keira Knightley nel film "The Imitation Game" (2005) le permette la vittoria del Leggio d'oro per la miglior interpretazione femminile.

Il sodalizio con il cinema

Il suo film d'esordio è "Amor nello specchio" (1999) diretto da Salvatore Maira al fianco della zia Simona Izzo. Nel 2003 è Elisa, un'insegnante di danza in "Io no", film diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. In "Lasciami per sempre" del 2017 la vediamo in chiave comica nei panni della bella e giovane Martina, ospite inatteso alla festa del giovane Lorenzo.

Collabora con il regista Francesco Bonelli nell'esilarante commedia "Anche senza di te" nei panni di Sara Cordelli, una donna lasciata dal suo fidanzato Andrea (Matteo Branciamore) ad un passo dalle nozze.

Myriam Catania è stata legata per cinque lunghi anni all'attore Luca Argentero fino al 2016. Attualmente l'attrice è fidanzata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann dal quale ha avuto un figlio nel maggio 2017.