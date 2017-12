My Little Pony – Il film - Recensione: un'avventura per famiglie gradevole e ben realizzata

Jayson Thiessen porta sul grande schermo le avventure dei “Little Pony”, personaggi molto amati dai più piccoli, protagonisti della fortunata serie televisiva omonima creata da Lauren Faust. I primi minuti della pellicola sono utilizzati per fare un breve riassunto dei personaggi, con le rispettive caratteristiche, e delle ambientazioni, a favore di chi non ha grande familiarità con la serie televisiva, dopodiché vengono sconvolte rapidamente le carte in tavola, togliendo le sei protagoniste dalla loro zona di confort per catapultarle in territori nuovi ed inesplorati.

L'insieme di "My Little Pony - Il Film" funziona molto bene. La morale di fondo è abbastanza classica, ma positiva, espressa in modo efficace e commovente. L'idea di far cadere proprio la “principessa dell'amicizia”, durante un momento di forte stress, nella trappola del cercare una soluzione egoistica ai suoi problemi e di doverne poi affrontare le conseguenze, funziona e veicola bene il messaggio.

My Little Pony - Il Film: alta tecnologia digitale al servizio di un look classico

Interessante lo stile scelto per l'animazione. "My Little Pony - Il Film" è stato infatti “girato” con telecamere virtuali in computer grafica, e poi successivamente disegnato a mano in 2d. L'effetto è quello di vedere un cartone disegnato alla vecchia maniera, ma con dei movimenti di macchina dinamici che sarebbe stato impossibile realizzare in un era pre-CG. Ci sono alcuni elementi che sono completamente tridimensionali, come la nave di Tempest, ma sono talmente ben integrati con il resto dei disegni che quasi non si nota alcuna differenza. Inoltre l'illuminazione delle scene e i disegni dei Pony sono davvero molto curati.

My Little Pony: adattamento italiano

La moda dei talent che affollano il doppiaggio in Italia non sempre è una scelta felice, in particolar modo per i cartoni animati, ma la decisione di utilizzare Lorella Cuccarini per dar voce a una delle protagoniste del film, che in originale è doppiata da Emily Blunt, è stata ottima. La sua voce risulta efficace e non stona affatto in mezzo alle altre. Certo, nella parte recitata forse un'esperta avrebbe potuto dare qualche nota di colore in più, ma quando si tratta di cantare l'unica canzone da solista affidata al suo personaggio, lo fa egregiamente, spiccando tra le altre.

Peccato invece per l'adattamento italiano delle canzoni, che avrebbe meritato una maggiore cura. In un paio di casi, pur di fare rima, vengono usate parole che suonano strane, fuori posto, e la metrica non è sempre ben rispettata. Certo, nulla di eclatante, sono difetti lievi che non verranno notati dalla maggior parte dei non-addetti ai lavori, ma è un vero peccato perché sarebbe bastato un minimo di cura in più per raggiungere un livello qualitativo migliore. A maggior ragione perché la prima e l'ultima canzone del film sono state lasciate in lingua originale con i sottotitoli, mettendo così in evidenza lo stacco tra la musicalità delle liriche originali e le imprecisioni di quelle italiane.

My Little Pony - Il Film: una grande avventura per i più piccini

"My Little Pony - Il Film" ha chiaramente come target un pubblico molto giovane. Nonostante alcune battute e gag, tra l'altro ben riuscite, indirizzate a tener vivo anche l'interesse dei genitori in sala, chi trarrà maggior divertimento dalla visione della pellicola sono chiaramente i più piccini. E del resto è proprio per loro che questo film è stato concepito e in questo senso colpisce pienamente il bersaglio. Ha una bella morale sulla forza e l'importanza dell'amicizia e della fiducia negli altri, ed è divertente ed avventuroso, con personaggi molto forti, già ampiamente stimati ed apprezzati dai giovani fan, e diverse new entry ben integrate e caratterizzate. Decisamente consigliato.

Nicola De Santis