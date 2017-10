Regia: Marc Meyers

Cast: Vincent Kartheiser, Anne Heche, Alex Wolff, Dallas Roberts, Ross Lynch. «continua Cameron McKendry, Miles Robbins, Carmen Gangale, Harrison Holzer, Tommy Nelson, Dontez James

Genere: Biografico, Colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Usa, 2017

Ispirato alla graphic novel di cui prende il nome del 2012 di Derf Backderf, "My Friend Dahmer" è il nuovo film di Mark Meyers che ci mostra la crescita del giovane serial killer Dahmer.

My Friend Dahmer: da rispettoso e timido studente ad omicida

Presentato in anteprima al Tribecca Film Festival 2017, "My Friend Dahmer" narra la vera storia di Jeffrey Dahmer, un efferato omicida che durante il 1991 uccise 17 ragazzi. L’intera vicenda è narrata dalla prospettiva del suo migliore amico: il vignettista Derf Backerdof, che dopo l'arresto del compagno di scuola ha scritto e disegnato il fumetto.

"My Friend Dahmer" ci mostra la crescita dell'assassino (interpretato dallo straordinario Ross Lynch, che abbiamo già visto in "Teen Beach Movie"). Nello specifico, le vicende narrate nel film coprono l'arco temporale che vede il maturare dell'istinto omicida del ragazzo sino all'uccisione della sua prima vittima, avvenuta nel 1991. La madre di Jeffrey è affidata all’interprete Anne Heche ("Sette giorni sette notti"), mentre Derf , che sarà a tutti gli effetti il narratore della storia, verrà interpretato da Alex Wolff ("il mio grosso grasso matrimonio greco 2"). Un altro ruolo di rilievo sarà quello di Vincent Kartheiser ( tra i protagonisti della serie cult "Mad Men"), che interpreterà il dottor Matthews

Riguardo la scelta di Ross Lynch nel vestire il ruolo del protagonista, l’autore della graphic novel Derf Backderf, si è detto soddisfatto, in quanto Lynch ha un’aria vagamente simile a quella del pluriomicida, ma al tempo stesso ha anche la faccia pulita di qualcuno da cui non ti aspetteresti certo degli efferati omicidi.