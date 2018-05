Vin Diesel: protagonista di “Muscle”, la commedia di STX

Vin Diesel produrrà e vestirà i panni del protagonista in “Muscle”, una nuova commedia di STXfilms che mira a trasformare la sua attività in un franchising.

Muscle: nuovo film per Vin Diesel

Secondo quanto riporta Variety, a produrre la pellicola saranno Vin Diesel affiancato da Samantha Vincent di One Race Films, insieme ai produttori Reginald Hudlin e Byron Phillips, che hanno contribuito a portare il progetto a STX.

“Conosco Vin da più di un decennio, dopo aver lavorato a stretto contatto con lui nella serie “Fast and Furious” e sono entusiasta di poter tornare a produrre i film di questo genere”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente di STXfilms. “”Muscle” è la fusione perfetta di azione e commedia, un mix che ha milioni di fan devoti in tutto il mondo, e crediamo che abbia il potenziale per diventare il suo prossimo franchise di successo”.

La STXfilms, che ha reso pubblico la notizia mercoledì, non ha ancora rivelato una probabile trama, né il nome del regista o quello dello sceneggiatore di “Muscle”. Inoltre, non ha indicato nemmeno la data dell’inizio delle riprese.

Intanto vi ricordiamo che, Vin Diesel ha recitato e prodotto i cinque film di maggior incasso della serie “Fast and Furious” per la Universal. Ha, anche, prestato la sua voce a Groot, il personaggio di entrambi i film dei “Guardiani della Galassia” e di “Avengers: Infinity War“. Mentre quest’estate, inizierà le riprese di “Bloodshot“, un film prodotto da Sony, mentre parteciperà e produrrà anche “xXx4“.

Nella lista delle prossime produzioni di STX troviamo film come, “Peppermint“, un thriller di vendetta con Jennifer Garner nei panni delle protagonista e “Adrift“, un dramma di sopravvivenza con Sam Claflin e Shailene Woodley; vi sono anche la commedia di Melissa McCarthy “The Happytime Murders” e il thriller d’azione di Mark Wahlberg “Mile 22“.

Marina Kozak

17/05/2017