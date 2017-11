Regia: Dee Rees

Cast: Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Jonathan Banks, Jason Clarke, Jason Mitchell

Genere: Drammatico, colore

Durata: 132 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Netflix

"Mudbound", ambientato tra le campagne degli Stati Uniti meridionali durante la Seconda Guerra Mondiale, è la storia di due famiglie, messe l'una contro l'altra da una gerarchia sociale spietata, eppure legate dalla terra che lavorano: il Delta del Mississippi.

Mudbound: storia di un amicizia nell'America razzista del dopoguerra

"Mudbound" segue le vicende della famiglia McAllan, che si è da poco trasferita in Mississippi dalla tranquilla città di Memphis e non è preparata alle difficoltà della vita di campagna. Nonostante i sogni grandiosi di Henry (Jason Clarke), sua moglie Laura (Carey Mulligan) continua a credere nei progetti senza speranze di suo marito.

Nel frattempo, Hap e Florence Jackson (Rob Morgan, Mary J. Blige) – mezzadri che hanno lavorato la terra per intere generazioni – lottano con coraggio per realizzare i propri sogni nonostante le rigide barriere sociali che devono affrontare. La guerra stravolge i piani di entrambe le famiglie, mentre i loro cari appena tornati, Jamie McAllan (Garrett Hedlund) e Ronsel Jackson (Jason Mitchell), stringono un'amicizia difficile, che sfiderà la brutale realtà in cui vivono: il Sud delle Leggi Jim Crow.

Il film è un adattamento cinematografico del romanzo "Fiori nel fango" ("Mudbound") di Hillary Jordan, diretto e sceneggiato dalla stessa regista, Dee Rees, insieme a Virgil Williams. "Mudbound" è stato presentato con grande successo al Sundance ed è distribuito internazionalmente da Netflix, che spera di farne un suo cavallo di battaglia nella corsa agli Oscar 2018.