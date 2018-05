Mtv Movie & TV Awards 2018 nomination: la lista completa

È arrivata la lista completa dei film e delle serie TV nominati agli Mtv Movie & TV Awards 2018. “Black Panther” e la serie di Netflix “Stranger Things” dominano le candidature.

Mtv Movie Awards: tutti i film e le serie candidati

E come ogni anno arrivano i premi più stravaganti del mondo cinematografico e televisivo, ideati nel 1992 da Joel Gallen gli Mtv Movie & TV Awards ( prima solo “Mtv Movie Awards”) sono conosciuti come la versione pop degli Oscar e per le “parodie di alto livello” dei film candidati, che ogni anno vengono create insieme a diverse celebrità.

Quest’anno il cinecomic della Marvel “Black Panther” e la serie di Netflix “Stranger Things” dominano le nomination, insieme ad altri cinecomic come l’ultimo “Avengers: Infinity War” (attualmente campione d’incassi) e il “Wonder Woman” di Patty Jenkins. Ma non solo, anche il remake del classico horror tratto dal romanzo di Stephen King “It” ha il suo notevole numero di posti all’interno della lista.

Ora vediamo nel dettaglio la lista completa di questi Mtv Movie & TV Awards 2018:

MIGLIOR FILM

Avengers: Infinity War

Black Panther

Il viaggio delle ragazze

IT

Wonder Woman

MIGLIOR SERIE

Tredici

Game of Thrones

grown-ish

Riverdale

Stranger Things

MIGLIOR PERFORMANCE IN UN FILM

Chadwick Boseman – Black Panther

Timothée Chalamet – Chiamami col tuo nome

Ansel Elgort – Baby Driver

Daisy Ridley – Star Wars: Gli ultimi Jedi

Saoirse Ronan – Lady Bird

MIGLIOR PERFORMANCE IN UNA SERIE

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford – Tredici

Issa Rae – Insecure

Maisie Williams – Game of Thrones

MIGLIOR SUPEREROE

Chadwick Boseman – Black Panther

Emilia Clarke – Game of Thrones

Gal Gadot – Wonder Woman

Grant Gustin – The Flash

Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

MIGLIOR VILLAIN

Josh Brolin – Avengers: Infinity War

Adam Driver – Star Wars: The Last Jedi

Michael B. Jordan – Black Panther

Aubrey Plaza – Legion

Bill Skarsgard – IT

MIGLIOR BACIO

Jane the Virgin – Gina Rodriguez e Justin Baldoni

Love, Simon – Nick Robinson e Keiynan Lonsdale

Ready Player One – Olivia Cooke e Tye Sheridan

Riverdale – KJ Apa e Camila Mendes

Stranger Things – Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown

PERFORMANCE PIÙ SPAVENTATA

Talitha Bateman – Annabelle: Creation

Emily Blunt – A Quiet Place

Sophia Lillis – IT

Cristin Milioti – Black Mirror

Noah Schnapp – Stranger Things

MIGLIOR SQUADRA

Black Panther – Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright

IT – Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs

Jumanji: Benvenuti nella giungla – Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas

Ready Player One – Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe

Stranger Things – Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink

MIGLIOR PERFORMANCE COMICA

Jack Black – Jumanji: Benvenuti nella giungla

Tiffany Haddish – Il viaggio delle ragazze

Dan Levy – Schitt’s Creek

Kate McKinnon – SNL

Amy Schumer – I Feel Pretty

MIGLIOR RUBA-SCENA

Tiffany Haddish – Il viaggio delle ragazze

Dacre Montgomery – Stranger Things

Madelaine Petsch – Riverdale

Taika Waititi – Thor: Ragnarok

Letitia Wright – Black Panther

MIGLIOR COMBATTIMENTO

Atomica Bionda – Charlize Theron vs. Daniel Hargrave e Greg Rementer

Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson, Danai Gurira ed Elizabeth Olsen vs. Carrie Coon

Black Panther – Chadwick Boseman vs. Winston Duke

Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo vs. Chris Hemsworth

Wonder Woman – Gal Gadot vs. Soldati tedeschi

MIGLIOR DOCUMENTARIO MUSICALE

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

Riccardo Careddu

04/05/2018