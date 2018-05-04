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Mtv Movie & TV Awards 2018 nomination: la lista completa

in: Film, News Cinema, Serie TV
È arrivata la lista completa dei film e delle serie TV nominati agli Mtv Movie & TV Awards 2018. “Black Panther” e la serie di Netflix “Stranger Things” dominano le candidature.

Mtv Movie Awards: tutti i film e le serie candidati

"Black Panther", Mtv Movie Awards 2018

E come ogni anno arrivano i premi più stravaganti del mondo cinematografico e televisivo, ideati nel 1992 da Joel Gallen gli Mtv Movie & TV Awards ( prima solo “Mtv Movie Awards”) sono conosciuti come la versione pop degli Oscar e per le “parodie di alto livello” dei film candidati, che ogni anno vengono create insieme a diverse celebrità.

Quest’anno il cinecomic della Marvel “Black Panther” e la serie di NetflixStranger Things” dominano le nomination, insieme ad altri cinecomic come l’ultimo “Avengers: Infinity War” (attualmente campione d’incassi) e il “Wonder Woman” di Patty Jenkins. Ma non solo, anche il remake del classico horror tratto dal romanzo di Stephen King “It” ha il suo notevole numero di posti all’interno della lista.

Ora vediamo nel dettaglio la lista completa di questi Mtv Movie & TV Awards 2018:

MIGLIOR FILM

  • Avengers: Infinity War
  • Black Panther
  • Il viaggio delle ragazze
  • IT
  • Wonder Woman

MIGLIOR SERIE

  • Tredici
  • Game of Thrones
  • grown-ish
  • Riverdale
  • Stranger Things

 

MIGLIOR PERFORMANCE IN UN FILM

  • Chadwick Boseman – Black Panther
  • Timothée Chalamet – Chiamami col tuo nome
  • Ansel Elgort – Baby Driver
  • Daisy Ridley – Star Wars: Gli ultimi Jedi
  • Saoirse Ronan – Lady Bird

MIGLIOR PERFORMANCE IN UNA SERIE

  • Millie Bobby Brown – Stranger Things
  • Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
  • Katherine Langford – Tredici
  • Issa Rae – Insecure
  • Maisie Williams – Game of Thrones

MIGLIOR SUPEREROE

  • Chadwick Boseman – Black Panther
  • Emilia Clarke – Game of Thrones
  • Gal Gadot – Wonder Woman
  • Grant Gustin – The Flash
  • Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

MIGLIOR VILLAIN

  • Josh Brolin – Avengers: Infinity War
  • Adam Driver – Star Wars: The Last Jedi
  • Michael B. Jordan – Black Panther
  • Aubrey Plaza – Legion
  • Bill Skarsgard – IT

MIGLIOR BACIO

  • Jane the Virgin – Gina Rodriguez e Justin Baldoni
  • Love, Simon – Nick Robinson e Keiynan Lonsdale
  • Ready Player One – Olivia Cooke e Tye Sheridan
  • Riverdale – KJ Apa e Camila Mendes
  • Stranger Things – Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown

PERFORMANCE PIÙ SPAVENTATA

  • Talitha Bateman – Annabelle: Creation
  • Emily Blunt – A Quiet Place
  • Sophia Lillis – IT
  • Cristin Milioti – Black Mirror
  • Noah Schnapp – Stranger Things

MIGLIOR SQUADRA

  • Black Panther – Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright
  • IT – Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs
  • Jumanji: Benvenuti nella giungla – Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas
  • Ready Player One – Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe
  • Stranger Things – Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink

MIGLIOR PERFORMANCE COMICA

  • Jack Black – Jumanji: Benvenuti nella giungla
  • Tiffany Haddish – Il viaggio delle ragazze
  • Dan Levy – Schitt’s Creek
  • Kate McKinnon – SNL
  • Amy Schumer – I Feel Pretty

MIGLIOR RUBA-SCENA

  • Tiffany Haddish – Il viaggio delle ragazze
  • Dacre Montgomery – Stranger Things
  • Madelaine Petsch – Riverdale
  • Taika Waititi – Thor: Ragnarok
  • Letitia Wright – Black Panther

MIGLIOR COMBATTIMENTO

MIGLIOR DOCUMENTARIO MUSICALE

  • Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story
  • Demi Lovato: Simply Complicated
  • Gaga: Five Foot Two
  • Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”
  • The Defiant Ones

 

Riccardo Careddu

04/05/2018

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