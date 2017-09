Titolo originale: En man som heter Ove

Regia: Hannes Holm

Cast: Rolf Lassgård, Zozan Akgün, Tobias Almborg, Viktor Baagøe, Filip Berg

Genere: Commedia drammatica, colore

Durata: 116 minuti

Produzione: Svezia, 2015

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 19 ottobre 2017

Protagonista di "Mr. Ove" è un cinquantanovenne, vedovo dell’unica donna che abbia mai amato, andato in congedo dopo 43 anni di lavoro come operaio presso le industrie Saab. Per riempire le sue giornate da pensionato, l'uomo sorveglia con costanza severa e meticolosa tutto il vicinato, covando nel frattempo propositi suicidi che non riescono mai a vedersi realizzati a causa delle continue interruzioni da parte di persone che necessitano del suo aiuto.

La scorza burbera di Ove inizia a incrinarsi quando l’iraniana Parvaneh, dopo essersi trasferita nel quartiere con il marito e i due figli, entra in contatto con lui: tra i due nascerà così un’inaspettata amicizia che riuscirà a spogliare il vecchio burbero del suo aspetto ostile, rivelando un cuore dedito alla giustizia e ferito dalla morte della moglie, centro gravitazionale del mondo di Ove.

Mr. Ove: dal blog a Hollywood

"Mr. Ove", diretto dallo svedese Hannes Holm, è tratto dal romanzo “L’uomo che metteva in ordine il mondo” del blogger e giornalista svedese Fredrik Backman, costruito a sua volta sulla base del personaggio di Ove che l’autore aveva creato per il suo blog e che aveva conquistato il pubblico al punto che ne era stata richiesta dai lettori stessi la trasformazione in un romanzo.

Candidato al premio Oscar come Miglior Film Straniero e Miglior Make-Up, "Mr. Ove" ha vinto European Film Awards con il premio per la Miglior Commedia Europea.

La pellicola ha attirato a tal punto le attenzioni di Hollywood, da decidere di farne un remake con Tom Hanks, che oltre ad esserne già produttore insieme a Gary Goetzman, Rita Wilson e Fredrik Wikstrom Nicastro, veste anche i panni dello scontroso protagonista.