Durante la narrazione risulta difficile attribuire al lavoro di Sabu un genere cinematografico specifico. La storia di Long, che inizia come un classico film d’azione asiatico , finisce per diventare quasi una commedia dove il gruppo di attori, che interpreta la una cerchia di amici giapponesi che ospitano il protagonista, sembra fondersi in un unico personaggio comico che con il suo carattere estroverso e modi di fare alquanto rumorosi rappresenta quasi l’unico momento sonoro del lungometraggio. La medesima cosa riguarda Long stesso, che anche se per tutta la narrazione non proferisce quasi nessuna parola, assume un’espressione che parla da sé e che svela allo spettatore il vero carattere del protagonista.

Il film ripercorre le vicende di Long (Chen Chang), un uomo di poche parole che in realtà si rivela essere uno spietato killer che lavora sotto copertura, che già nei primi cinque minuti del film riesce ad uccidere 6 persone con un solo pugnale. Il suo lavoro, però, non va sempre bene come vorrebbe e questo lo porta ad avere molti nemici che rappresentano un pericolo per la sua vita. Avviene cosi il ribaltamento dei ruoli in cui l’antieroe diventa una vittima e allo stesso tempo l’ eroe del dramma che grazie alle sue capacità culinarie riesce a conquistare la fiducia delle persone che lo ospitano durante la sua fuga e quella di un ragazzino che gli abita vicino.

Mr Lond: un misto tra due culture

"Mr Long" è il secondo film di Sabu, il noto attore e regista giapponese, in competizione al Festival Internazionale del cinema di Berlino, mentre il primo è "Chasuke's Journey" del 2015.

Le riprese della pellicola si sono divise tra due paesi e due culture diverse che durante la narrazione hanno saputo collaborare alla perfezione. Per la location giapponese il regista ha scelto la città di Ashikaga, mentre per quella taiwanese la troupe si è stabilita a Kaohsiung.

Per quanto riguarda il cast, il ruolo del protagonista è interpretato da Chang Chen, l'attore conosciuto a livello mondiale per le numerosissime parti che ha interpretato negli anni. Runyin Bai invece veste i panni di piccolo Jun, mentre la giovane attrice Yiti Yao immedesima il personaggio di Lily, la madre di Jun che si ritrova a combattere con la droga. Intanto per indossare i panni dei vicini accoglienti e rumorosi il regista ha preferito scegliere attori di poca notorietà ma con grande esperienza nella recitazione rivolgendosi ai teatri.