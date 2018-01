Regia: Andy Serkis

Cast: Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Andy Serkis, Cate Blanchett, Tom Hollander, Matthew Rhys, Naomie Harris, Freida Pinto, Jack Reynor, Eddie Marsan, Rohan Chand, Peter Mullan

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Mowgli è un bambino allevato da un gruppo di lupi nella giungla dell’India. Qui, sotto la tutela di un orso chiamato Baloo e una pantera di nome Bagheera, imparerà la legge e le regole della giungla. Il piccolo Mowgli viene accettato da tutti gli animali come uno di loro, tranne per la temibile tigre Shere Khan. I pericoli peggiori però potrebbero non essere finiti, visto che Mowgli si ritroverà faccia a faccia con le sue origini umane.

Mowgli: il ritorno nella giungla

Dopo il film “Il libro della giungla” del 2016 diretto da Jon Favreau, remake realizzato in live action del film d’animazione omonimo del 1967, prodotto dalla Walt Disney Pictures, in questo 2018 si ritornerà nella storia scritta da Rudyard Kipling, sul piccolo cresciuto nella giungla.

“Mowgli” sarà un film anche questo girato in live action e diretto dal “Re” della motion capture, Andy Serkis, al suo secondo film da regista dopo aver diretto il film “Ogni tuo respiro”.

La produzione di questo film, ad opera della Warner Bros. è iniziata nel 2012 e tanti registi e sceneggiatori sono passati sotto di essa, come ad esempio Steve Kloves, Ron Howard e Alejandro Gonzalez Inarritu, fino ad arrivare nel marzo del 2014 quando è stato scelto finalmente Serkis come regista e Callie Kloves come sceneggiatore. Jonathan Cavendish, Steve Kloves e Andy Serkis, saranno anche produttori della pellicola.

Il cast del film “Mowgli”, comprende Rohan Chand al suo primo ruolo da protagonista, che interpreterà il bambino cresciuto nella giungla Mowgli, Andy Serkis nel ruolo di Baloo, Christian Bale nel ruolo di Bagheera, Cate Blanchett che interpreterà il pitone indiano Kaa e Benedict Cumberbatch che ritorna a lavorare con Serkis, dopo aver interpretato il possente drago Smaug nella saga dello “Hobbit”, nel ruolo di Shere Khan.

Le riprese del film sono iniziate nel marzo del 2015 e verrà distribuito nelle sale americane dalla Warner Bros Pictures nel mese di ottobre del 2018.