Titolo originale: The Death of Stalin

Regia: Armando Iannucci

Cast: Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Rupert Friend, Steve Buscemi, Jason Isaacs

Genere: Commedia, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Francia, 2017

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 11 gennaio 2018

"Morto Stalin se ne fa un altro", titolo della nuova avvincente commedia satirica del regista scozzese Armando Iannucci, già autore conosciuto per la serie tv "Veep" e per il precedente film "In the Loop", si concentra sul vuoto di potere lasciato dalla morte di Stalin, avvenuta la notte del 5 marzo del 1953, nella vecchia URSS.

Morto Stalin se ne fa un altro: satira dark sul potere

Il film è stato ben accolto all’ultima edizione del Festival di Toronto, confermando le capacità di racconto non convenzionale e satirico tipiche del regista: è una stravagante commedia nera, una satira sul potere e il totalitarismo.

Nella notte del 2 marzo 1953, un uomo sta per morire. Ma non si tratta di un uomo qualunque. È Joseph Stalin, Segretario Generale dell'Unione Sovietica: tiranno, sadico, dittatore. Stalin è stravolto dalle sofferenze e prossimo a tirare le cuoia. È in questo confuso e disarmante avvicendarsi degli eventi che si apre la possibilità a chi sa giocare bene le proprie carte, di diventarne il successore.

"Morto Stalin se ne fa un altro" è liberamente ispirato dall’omonima graphic novel di Fabien Nury e Thierry Robins.