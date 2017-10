Regia: Christian Rivers

Cast: Robbie Sheehan, Ronan Raftery, Stephen Lang, Robert Sheehan, Hera Hilmar, Jihae, Leila George, Aaron Jackson

Genere: Fantascienza, colore

Durata: N/d

Produzione: Nuova Zelanda, USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 13 dicembre 2018

"Mortal Engines" è un film di genere fantascientifico diretto da Christian Rivers e tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi dello scrittore e illustratore britannico Philip Reeve, pubblicato nel 2004 in Italia e vincitore di numerosi premi.

L'ambientazione scelta per dar luogo alle vicende narrate, è una Londra post apocalittica con caratteristiche steampunk, distrutta da un terribile disastro nucleare riportato alla memoria storica come "La Guerra dei Sessanta Minuti". Il conflitto ha causato enormi disastri geologici e di conseguenza la terra è continuamente sconvolta da terribili terremoti, eruzioni vulcaniche e altre gravissime calamità naturali.

In questo scenario tetro e difficile, al momento in cui ha inizio la nostra storia, si trova Tom Natsworthy, un adolescente rimasto orfano occupato come tuttofare nel grande museo di Londra. Molte delle antiche tecnologie degli anni antecedenti il disastro sono oramai andate perdute, per cui è compito degli archeologi cercare di riportarle alla luce.

Mortal Engines: l'inizio di una pericolosa avventura

Un giorno la vita dello studioso di archeologia Thaddeus Valentine, è messa in pericolo dall'arrivo di una misteriosa ragazza terribilmente sfigurata e Tom, nel tentativo di salvare Valentine, finisce con lei nei "Territori Esterni".

Dopo essere riuscito a farsi rivelare il nome della teenager, Tom scopre che Hester era lì per vendicare sua madre, storica e amica di Thaddeus che l'uomo, nel tentativo di sottrarre una sfera metallica che chiamata "Medusa", aveva ucciso assieme al marito, sfigurandone la figlia riuscita però a fuggire.

I due, spauriti e feriti in mezzo al deserto, vengono raccolti e venduti come schiavi dando inizio ad una incredibile e pericolosissima avventura alla ricerca della verità.