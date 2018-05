Morgan Freeman accusato di molestie sessuali

L’attore Premio Oscar per “Million Dollar Baby” (2004) Morgan Freeman è stato accusato di molestie sessuali da otto donne.

Morgan Freeman sotto accusa per molestie sessuali

Il noto attore Morgan Freeman è stato accusato di molestie e comportamenti inappropriati, secondo un rapporto della CNN, da diverse donne. In totale, 16 persone hanno parlato alla CNN di Freeman, otto delle quali hanno dichiarato di essere state vittime di molestie, e otto che hanno affermato di aver assistito alla presunta cattiva condotta di Freeman.

Un giovane assistente di produzione che ha lavorato a “Going in Style” – la commedia del 2017 con Freeman, Michael Caine e Alan Arkin – sostiene che Morgan Freeman l’abbia sottoposta a contatto indesiderato. Inoltre, puntualizza che Freeman avrebbe regolarmente commentato la sua figura e i suoi vestiti, e che avrebbe appoggiato la sua mano sulla parte bassa della schiena o massaggiato la parte bassa della schiena, Freeman avrebbe cercato di sollevare la gonna della donna, chiedendole se stesse indossando biancheria intima.

Morgan Freeman chiede scusa

Morgan Freeman ha rilasciato delle scuse, circa due ore dopo la pubblicazione dell’articolo della CNN. “Chiunque mi conosca o abbia lavorato con me sa che non sono qualcuno che intenzionalmente offende o che fa sentire chiunque a disagio. Mi scuso con chiunque si sentisse a disagio o mancato di rispetto – non è mai stato il mio intento”.

Il presunto comportamento di Freeman si è esteso oltre “Going in Style”. Uno staff di produzione senior femminile del film di Freeman del 2013 “Now You See Me” ha riportato un comportamento simile: Freeman avrebbe molestato sessualmente lei e altre assistenti femminili commentando i loro corpi.

Le donne che accusano Freeman hanno lavorato con l’attore ottantaquattrenne, sia nei set cinematografici che nella sua casa di produzione, Revelations Entertainment. Ognuna delle donne ha detto di non averlo denunciato, la maggior parte per paura di perdere il lavoro.

Freeman è stato co-fondatore di Revelations Entertainment con Lori McCreary nel 1996. I crediti della compagnia includono “Invictus“, “Along Came a Spider” e lo spettacolo della CBS “Madam Secretary”. Gli ex collaboratori hanno definito lo studio un ambiente di lavoro “tossico”.

Mariateresa Vurro

25/05/2018