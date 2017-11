La Sony Pictures sta attualmente sviluppando un nuovo film con protagonista un personaggio del mondo Marvel: la trama, questa volta, sarà però incentrata su un “cattivo”, Morbius il vampiro vivente, noto come antagonista di Spider-Man.

Alla scoperta del vampiro Morbius nel nuovo film della Sony Pictures

Buone notizie per gli amanti dell’universo Marvel: la Sony Pictures, infatti, ha in cantiere un progetto per un film dal titolo ancora ignoto, ma che si baserà su uno dei personaggi antagonisti di Spider-Man; si tratta di Morbius, detto anche “Morbius il vampiro vivente”.

La Sony ha affidato la scrittura di questo nuovo progetto agli sceneggiatori Burk Shapeless e Matt Sazama, che hanno già firmato film come “The Last Witch Hunter” e “Dracula Untold”, cimentandosi con quest’ultimo nella gestione di un personaggio appartenente all’universo dei vampiri (la trama, infatti, è basata sulla trasformazione del principe Vlad III nell’oscuro personaggio del Conte Dracula); tuttavia, non è stato ancora dichiarato se questo film su Morbius sarà da affiancare alla serie di film annunciati a Febbraio 2015 di “Amazing Spider-Man” con protagonista l’attore Tom Holland, creati in accordo dalla Sony e la Marvel Studios, o se invece apparterrà semplicemente al Marvel Cinematic Universe; ancora sconosciuti il regista e il cast.

Il personaggio di Morbius, il vampiro vivente, fece la sua prima apparizione nella serie di fumetti della Marvel Comics “Amazing Spider-Man“, più precisamente nel n.101, ad ottobre del 1971: Michael Morbius è uno scienziato affetto da leucemia, malattia che lo riduce in fin di vita; nel tentativo di salvarsi, si inietta, aiutato dall’amico Emil Nikos, il sangue di un pipistrello vampiro ed entra poi in una macchina di sua invenzione. L’operazione però ha delle tragiche conseguenze: lo scienziato, infatti, subisce una terribile mutazione, a seguito della quale sviluppa delle caratteristiche vampiresche, come le lunghe zanne affilate e, soprattutto, la sete di sangue; a seguito di uno scontro, diventa antagonista di Spider-Man. Dopo alcune sporadiche apparizioni nei fumetti della Marvel Comics, nel ’92 conquista una serie tutta sua, intitolata, appunto, “Morbius, The Living Vampire”.

Ora non resta che aspettare nuovi dettagli sul film che porterà sugli schermi lo sfortunato Morbius.

Giada Aversa

14/11/2017