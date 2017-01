Montecarlo Film Festival 2017: per l’evento Michael Radford e John Landis

Montecarlo Film Festival 2017: durante la cerimonia Michael Radford presiederà la giuria e John Landis avrà il ruolo di presidente onorario dell’evento tanto atteso

Montecarlo Film Festival 2017: Ospiti d’eccezione all’evento

Per questa 14 esima edizione del “Montecarlo Film Festival” che avrà luogo nel Principato di Monaco, Il regista John Landis ricoprirà il ruolo di presidente onorario dal 28 febbraio al 5 Marzo 2017 e verrà premiato con il prestigioso riconoscimento del Legend of Comedy Award. Il premio, verrà conferito al regista dalla direzione del festival, come segno di gratitudine per aver realizzato film ormai divenuti dei classici della cinematografia, entrati a pieno diritto nella Hall of Fame delle “Grandi” pellicole del cinema mondiale.

A ricoprire un’altra posizione di tutto rispetto, sarà lo sceneggiatore britannico Michael Radford, il quale sarà presente all’evento in qualità di capo giuria del “Montecarlo Film Festival 2017”.

Una tra le pellicole più celebri dirette da Radford, che tra l’altro in molti ricordano con affetto, è “Il Postino”, film che gli ha consentito di guadagnare una nomination all’Oscar come miglior sceneggiatore e regista nel 1994.

Montecarlo Film Festival 2017: la premiazione di Costa-Gavras

durante la cerimonia del “Montecarlo Film Festival 2017”, verrà consegnato il premio alla carriera per il regista premio Oscar, Costa-Gavras, il quale ha dato al suo cinema una forma tale che non crea solo bei film, ma sono delle opere che celano dentro di sè l’impegno sociale che invita ad una riflessione più profonda, grazie soprattutto alla realizzazione di pungenti commedie che hanno colto appieno gli aspetti più nascosti e più profondi delle comunità.

I premi verranno conferiti tutti durante il Gala degli Awards, che avrà luogo il 5 Marzo. L’evento sarà condotto dall’esuberante e dinamico, Ezio Greggio, al Teatro del Grimaldi Forum di Montecarlo.

Fondato da Ezio Greggio, il Montecarlo Film Festival de la Comédie è un festival dedicato esclusivamente alla commedia ed è il primo nato al mondo.

Corrado Zocco

19/01/2017