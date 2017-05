MonsterVerse: Adam Wingard dirigerà “Godzilla Vs Kong”

Il regista del reboot di successo “Blair Witch”, Adam Wingard, dirigerà il nuovo film del MonsterVerse creato dalla Warner Bros. Pictures e iniziato con il reboot “Godzilla” nel 2014.

Adam Wingard accolto nel MonsterVerse

Dopo il successo del secondo film del Monsterverse, “Kong: Skull Island” di Jordan Vogt-Roberts, che ha avuto come protagonisti Tom Hiddleston e Brie Larson, la Warner Bros. Pictures ha in programma un film che vedrà i due mostri più famosi di sempre scontrarsi in “Godzilla Vs Kong”.

A dirigere la pellicola di questo nuovo universo cinematografico ci penserà il visionario Adam Wingard, già conosciuto per aver preso parte alla regia dell’imminente trasposizione cinematografica targata Netflix, “Death Note”, remake americano dell’omonimo anime horror.

Dello script se ne occuperà Terry Rossio, già conosciuto per aver partecipato alla stesura delle sceneggiature di tutti i film di “Pirati dei Caraibi”, la saga di pirati della Disney che si può dire abbia segnato una generazione.

Sarà una lunga attesa prima di poter vedere sul grande schermo questo nuovo progetto del MonsterVerse, in quanto il rilascio è stato programmato per il 22 maggio 2020.

Monsterverse: cosa c’è in cantiere?

Il franchise ha aperto i battenti con il film del 2014 “Godzilla”, diretto da Gareth Edwards e dopo tre anni abbiamo ammirato le vicende del ‘re scimmione’ nel reboot “Kong: Skull Island”.

Prima di “Godzilla Vs Kong”, la Warner Bors. Pictures, ha in programma “Godzilla: King of Monsters”, sequel della pellicola che ritrae il colossale rettile. Lo script è stato assegnato a Michael Dougherty e Zach Shields, entrambi sceneggiatori del film di natale a tinte horror, “Krampus”.

Le riprese si svolgeranno in Atlanta a giugno di quest’anno e l’anno in cui approderà sul grande schermo sarà il 2019.

A far parte del cast saranno Millie Bobby Brown (conosciuta soptrattuto per il ruolo di Eleven nella serie TV originale Netflix, “Stranger Things”) e Vera Farmiga (volto noto nel cinema horror per aver vestito i panni di Lorrain Warren nella saga di “The Conjuring”).

Invece, per quanto riguarda il film diretto da Adam Wingard non è ancora chiaro se il cast prevede gli attori degli altri prodotti del MonsterVerse. Per il momento si sa solamente che il due mostri colossali saranno in conflitto tra di loro e questo potrebbe recare danni permanenti all’intera umanità.

Alessio Camperlingo

31/05/2017