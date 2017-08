Monolith - Recensione: Uomo vs. Macchina

Quella di "Monolith" è una particolare ed innovativa interpretazione della classica lotta rappresentata dalla fantascienza, quella tra l'uomo e la tecnologia, il cui legame oscilla sul filo tra progresso e distruzione.

La Monolith è un'avanzatissima macchina dalle mille funzioni, progettata per proteggere i suoi occupanti da qualsiasi tipo di minaccia esterna. Questo gioiello della tecnologia però non è, sfortunatamente, in grado di riconoscere la propria proprietaria quando questa rimane chiusa fuori, con la modalità lockdown totale del veicolo attivata. Inizia quindi una disperata lotta della donna per raggiungere il figlioletto di due anni intrappolato dentro questa macchina fin troppo efficiente.

"Monolith" è un thriller adrenalinico e angosciante, che ribalta le carte 'già viste' del suo genere: non è la vita della protagonista ad essere in pericolo, ma quella del figlio, che è anche peggio. E non c'è l'opzione per questa povera madre di salvarlo con un sacrificio, che probabilmente farebbe ben volentieri; in una situazione incredibilmente disperata, può contare solo sulle proprie capacità e sulla sua intelligenza, strumento chiave per poter escogitare un piano che funzioni. Sandra/Katrina Bowden le pensa tutte, non lascia nulla di intentato, ed è proprio in questo il pinnacolo dell'angoscia di "Monolith". Spesso nei film i personaggi non pensano a certe soluzioni (più o meno ovvie) per esigenze di copione, cosa che rafforza il senso di 'finzione'; in questo caso, invece, lo spettatore è portato a scervellarsi assieme alla protagonista, disperandosi con lei a mano a mano che le (poche) opzioni si esauriscono.

Monolith: il cinema italiano alla ribalta?

L'idea della pellicola porta la firma di Sergio Bonelli Editore e di una nuova casa di produzione, la Vision Distribution, nata con l'intento di risollevare il cinema italiano. Si tratta infatti di un prodotto nostrano, che ricorda per certi versi un altro thriller sperimentale della penisola, "Mine" (2016) di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.

"Monolith" sembra un grande esordio: un film ben fatto, che funziona dall'inizio alla fine e che ha una sua originalità. Aspettative e speranze nei confronti della Vision si alzano, dunque, e questa collaborazione sembra promettere in futuro il tanto atteso adattamento cinematografico dello storico fumetto Dylan Dog.

Certamente questi impavidi cineasti hanno dimostrato che non serve necessariamente un grande cast o milioni di effetti speciali per realizzare un film accattivante, originale e dalla morale fantascientifica: se gli androidi di "Blade Runner" sembrano ancora una realtà troppo lontana per preoccuparsene, infatti, è inquietante invece vedere come anche una semplice macchina possa rappresentare un pericolo quando il progresso tecnologico sfugge di mano.

Valeria Brunori