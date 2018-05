Regia: Xiao Peng Tian

Cast: Jackie Chan, Feodor Chin, Nika Futterman, James Hong, Kannon Kurowski, David S. Jung

Genere: Animazione, colore

Durata: 89 minuti

Produzione: Cina, 2015

Distribuzione: Draka

Data di uscita: 18 Luglio 2018

"Monkey King: Hero Is Back" è un film d'animazione per bambini e ragazzi, diretto dal regista Xiao Peng Tian. Il film è incentrato sulle avventure di un bambino che salva il Re Scimmia e lo aiuta ad combattere la malvagità di un gruppo di mostri.

Monkey King: Hero Is Back: il ritorno del Re Scimmia

Il protagonista di "Monkey King: Hero Is Back" è il Re Scimmia, un tempo libero di vagare tra cielo e terra e in grado di poter fare qualunque cosa. Un giorno, però, il Re Scimmia infuria gli Dei che, per punirlo, lo imprigionano in una gabbia fatta di ghiaccio, posizionata in una zona molto profonda tra le montagne, quasi inaccessibile.

Così, per cinquecento anni il Re Scimmia rimane intrappolato, fino a quando dei terribili mostri attaccano un piccolo villaggio, dove vive un bambino che durante il saccheggio, fugge proprio sulle montagne.

Senza saperlo il ragazzino spezza la maledizione che incombeva sul Re Scimmia e lo salva dalla sua prigionia. In cambio del gesto eroico, seppur inconsapevole del bambino, il Re Scimmia decide di aiutarlo a sconfiggere una volta per tutte i malvagi esseri che minacciano l'incolumità del villaggio.

"Monkey King: Hero Is Back" mette in scena il cambiamento di un eroe avvenuto grazie al supporto e all'incoraggiamento di un bambino speciale, grazie al quale il protagonista riesce a portare in salvo la popolazione sconfiggendo i temibili mostri.

"Monkey King: Hero Is Back" diventerà molto presto un videogioco per PS4. La notizia è stata annunciata dalla Sony Interactive Entertainment durante una conferenza stampa al China Digital Entertainment Expo & Conference di Shanghai. Basato proprio sulla pellicola di Xiao Peng Tian, il gioco è co-sviluppato dallo studio cinese October Media e da Sony Japan Studio.