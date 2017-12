Mondo Za - Recensione: un documentario sulla bassa reggiana sulle tracce dell’uomo Zavattini

È improntato sulla figura del cittadino più importante di Luzzara "Mondo Za", documentario su Cesare Zavattini, presente in voce e in video. Cesare Zavattini è stato poeta, sceneggiatore e pittore. Con la sua grande personalità ha segnato la storia del grande cinema neorealista. Eppure, è sempre stata una persona semplice, che non ha mai veramente abbandonato il suo paese d’origine Luzzara, sul fiume Po.

Insieme a lui sono protagonisti del documentario degli illustri sconosciuti che vivono in zona: i fratelli Wainer e Rino grandi pescatori, il pittore naif solitario Leo Pavone, il pensionato Giovanni appassionato di fotografia e il giovane rapper Prince originario del Ghana.

Pannone li segue nella loro vita quotidiana con la camera in spalla. Quello che viene fuori è uno straordinario racconto di vita quotidiana con un occhio al passato in una zona, dove la nebbia è sempre presente. C’è tanta poesia nelle immagini che passano sullo schermo, illuminate dalla fotografia di Pierpaolo Pessini.

Wainer e Rino cercano di dimenticare la crisi economica pescando grandi siluri. Lo stravagante Pavone porta in giro la sua solitudine e il suo cagnetto tra un quadro e un altro. Giovanni sulla sua bicicletta è una specie di guida della zona che porta il regista sulle tracce di un passato segnato dall’importanza del Partito Comunista. Il giovane Prince, insieme al suo amico Luck-Man rappresenta, invece, il futuro con le sue liriche musicali che nascono dalla scoperta di un grande uomo come Zavattini.

Mondo Za: un’opera semplice ma complessa al tempo stesso

È un film atipico per i tempi di uscita, le feste natalizie, “Mondo Za” ma molto importante per i più giovani che non conoscono il personaggio e per i più anziani che ricordano con nostalgia i tempi lontani del grande Partito Comunista. Una delle scene più d’impatto è l’immagine dei quadri rappresentanti tutte le icone del Pci, da Marx al mai dimenticato Enrico Berlinguer. Ci sono, però, anche i quadri naif del grande pittore svizzero Ligabue, che visse nella bassa reggiana nei suoi ultimi anni di vita. Il suo spirito folle è incarnato da una vecchia moto d’epoca che ancora cammina e passa davanti al bar di Luzzara davanti a Zavattini che con la sua coppola chiacchiera con i vecchi del paese.

“Mondo Za” è un piccolo ma pregevole film per palati fini da accompagnare con un buon bicchiere di Lambrusco nei freddi giorni invernali. Il film è proiettato all’Apollo 11 di Roma il 20 dicembre in attesa della prossima uscita ufficiale nelle sale cinematografiche.

Ivana Faranda