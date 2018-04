Molly's Game - Recensione: il coraggio di mettersi in gioco

"Molly's Game" è una storia vera. Una di quelle storie che hanno così tanto da insegnare, da risultare più incredibili di alcune finzioni. É una storia ambigua, in cui le uniche certezze sono il coraggio e l'astuzia della protagonista, una donna che ha saputo reinventarsi numerose volte e affascinare tutti quelli che l'hanno conosciuta.

Costretta a rinunciare alla carriera da sciatrice professionista a causa di un incidente, Molly Bloom si ritrova catapultata nell'organizzazione di partite di poker che includono star del cinema e pezzi grossi della finanza, iniziando così a gestire un giro di soldi e conoscenze decisamente scottanti. La situazione, però, è precaria e destinata a precipitare.

Aaron Sorkin debutta alla regia dopo svariate prove da sceneggiatore che già ne avevano evidenziato la mente brillante, e sforna un successo su tutta la linea: "Molly's Game" è un film ben fatto, con una vera storia da raccontare e un modo accattivante di raccontarla. Le due ore e venti della pellicola, potenzialmente pesanti, scorrono invece fluidamente e catturano la mente dello spettatore, che non sa mai cosa aspettarsi nella scena successiva. La sceneggiatura mischia tempi veloci, battute taglienti e risposte argute, ed è accompagnata da una realizzazione tecnica di ottimo livello; in un'epoca in cui gli effetti speciali e visivi vengono spesso utilizzati per gettare polvere negli occhi così da non notare i buchi di trama, "Molly's Game" ne è piacevolmente sprovvisto, e non se ne sente affatto la mancanza.

Molly's Game: lezioni di poker e di vita

Da una storia come quella di Molly Bloom c'è molto da imparare e molto su cui riflettere, ed è probabilmente questo uno dei maggiori punti di forza del film. Il rapporto tra lei e il padre è realistico e bello, pieno di chiaroscuri e sentimenti divergenti come spesso accade nei legami familiari. Interessante anche il rapporto con l'avvocato, inizialmente restio a difenderla, che si appassiona alla travagliata storia della protagonista ed è artefice di alcuni dei dialoghi più belli del film.

Jessica Chastain offre inoltre una delle prove migliori della sua carriera, riuscendo ad essere incredibilmente umana, fragile e forte al tempo stesso, una donna che deve farsi strada in un mondo di uomini potenti, usando armi non convenzionali. E in tutto questo Sorkin ha voluto sottolineare non solo la grande determinazione della protagonista, ma anche il suo forte senso etico e morale, che la spinge a cercare di proteggere i propri giocatori, soprattutto da se stessi.

É tutto vero? Qualche parte è stata romanzata, o omessa? Molly Bloom è stata resa sullo schermo una persona migliore di quello che è in realtà?

Sicuramente.

Ma il cinema serve anche a far credere che i supereroi, la magia e i sogni siano possibili, che tutto sia realizzabile. E in questo "Molly's Game" è assolutamente cinema.

Valeria Brunori