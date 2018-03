Titolo originale: Molly Monster The Movie

Regia: Ted Sieger, Matthias Bruhn, Michael Ekbladh

Cast: Tom Eastwood, Stefan Fredrich, Denise Gorzelanny, Sophie Rois, Gerald Schaale

Genere: Animazione, colore

Durata: 72 minuti

Produzione: Germania, Svizzera, Svezia, 2016

Distribuzione: 102 Distribution

Data di uscita: 29 marzo 2018

Molly è una mostriciattola che vive con la sua famiglia a Mostrolandia, il Paese di Mostri. Tutto procede tranquillamente, ma i suoi genitori partono per il Paese delle Uova e torneranno con un fratello o sorella. La protagonista è molto dispiaciuta di non poterli accompagnare e resta, scoraggiata, in attesa del loro ritorno. Scopre, però, che il papà ha dimenticato il suo cappello e decide di raggiungerli. Allora si avventura con il giocattolo a molla Edison, il suo migliore amico, verso il Paese delle Uova. Non sarà una passeggiata semplice...

Molly Monster: il film tratto dalla serie televisiva

I registi Ted Sieger, Matthias Bruhn e Michael Ekbladh portano sul grande schermo il primo film di "Molly Monster", tratto dalla serie televisiva di gran successo.

Il tema principale della pellicola è la grande difficoltà del diventare un fratello o una sorella maggiore. Tramite un'avventura davvero originale, la protagonista arriva a capire il vero significato della famiglia e dell'amore dei propri genitori e accetta l'arrivo del nuovo piccolo di casa. Superate tutte le paure del non avere più le giuste attenzioni e di essere trascurata in qualche modo, scoprirà che in realtà essere una sorella maggiore rende ancora più speciali.