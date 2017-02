Regia: Marco Pollini

Cast: Pino Ammendola, Francesco Desogus, Melissa Satta, Mariandrea Cesari, Valentina Sulas

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 23 Marzo 2017

Giovanni è un giovane sedicenne con la passione per la moda, ma per il momento frequente un istituto tecnico artistico in Sardegna. Il ragazzo è figlio di un pastore e di una donna molto fragile e stremata che a seguito dei molteplici tradimenti da parte del marito, abbandona la loro casa. Giovanni si ritrova così le vacanze estive a doversi occupare non solo della casa e di Stella, la sorellina di otto anni, ma è anche costretto dal padre a pascolare il gregge, lavorare la terra. Il genitore inoltre lo maltratta e tratta con grande disprezzo, non capendo e sostenendo i sogni del figlio.

Giovannino vince, però, un premio in una sfilata per la quale ha realizzato abiti con materiali di recupero e seconda mano. Capisce così che quella è la sua strada e proverà di tutto per raggiungere Milano, abbandonando il padre, ma non dimenticando di aiutare la madre e Sofia.

Moda Mia: un film che supera il concetto dell'ostrica e il cast della pellicola

"Moda Mia", secondo lavoro del regista Marco Pollini, tratta una storia reale dove un giovane abbandona le radici, la cultura paterna, opponendosi a quella linea verghiana secondo cui il figlio deve obbligatoriamente fare lo stesso lavoro del padre. Giovanni ha provato un riscatto sociale, oltrepassare il legame con la patria, la pastorale Sardegna, per giungere a Milano, la città della mode, della carriera, una vera e propria metropoli.

Nel cast Pino Ammendola, che ha già collaborato con Pollin in "Le Badanti", nei panni del rozzo padre, e il giovanissimo attore sardo Francesco Desogus, come Giovannino, esordiente sul grande schermo. Ha preso parte al film anche l'ex velina Melissa Satta, un cameo nei panni di una top model; la show girl sarda si è da sempre adoperata per promuovere i paesaggi della sua Sardegna, esaltati dalle riprese dello stesso film.