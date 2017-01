[tab title="Trama"]

• Regia: Kō Matsuo

• Cast: Nakamura Yuuichi, Kimura Ryouhei, Yukinari, Toa, Tsuchida, Hiroshi

• Genere: Animazione, Colore

• Durata: 130 minuti

• Produzione: Giappone, 2016

• Distribuzione: Nexo Digital

• Data di uscita: 16 Maggio 2017

"Mobile Suit Gundam Thunderbolt - December Sky" è un anime prodotto nel 2016, distribuito fuori dal Giappone da Sunrise e Anime Limited, sequel finale dei quattro episodi complessivi della saga "Mobile Suit Gundam Thunderbolt".

Il film racconta gli eventi della guerra dell'anno 0079, precisamente in dicembre (come indica il nome), nella quale la Federazione terrestre Moore Brotherhood e il principato dei Divisione dei Morti Viventi di Zeon si scontrano in una feroce battaglia nel settore spaziale Thunderbolt, zona di banco nell'ex colonia Side 4 "Moore", formata da detriti di colonie spaziali distrutti, chiamata così per le scariche elettriche rilasciate dai residui metallici.

Il cecchino zeoniano Daryl Lorenz riesce ad infiltrarsi nella Thunderbolt, ma dovrà scontarsi con l'asso della Federazione, Io Fleming, in un scontro leggendario per il controllo della colonia.La pellicola è l'epilogo del manga omonimo, in questo scontro finale Daryl avrà difficoltà a maneggiare i comandi dell'unità Gelgoog a causa di un danno alle protesi alle braccia.

Mobile Suit Gundam Thunderbolt - December Sky: 4K UHD si apre al mondo degli anime giapponesi

"Mobile Suit Gundam Thunderbolt - December Sky" è il primo anime rilasciato da 4K UHD (Ultra High Definition) in blu-ray. La regia e lo script del film sono stat affidati a Kō Matsuo, che ha in precedenza diretto un'infinità di anime notissimi, tra cui la saga di "Rozen Maiden", quella di "Kakumeiki Valvrave", il noto cartone "Gintama" e, ovviamente, "Mobile Suit Gundam Battlefield Record: Avant".

