Titolo originale: Crooked House

Regia: Gilles Paquet-Brenner

Cast: Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Stefanie Martini, Julian Sands, Roger Ashton-Griffiths, Honor Kneafsey

Genere: Noir ,Colore

Durata: 115 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 31 Ottobre 2017

In "Mistero a Crooked House" il ricco patriarca della famiglia Leonides, di origine greca, muore in circostanze misteriose, forse per avvelenamento, a Crooked House, la residenza inglese di sua proprietà dove si è ritirato con la famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tutti i familiari accusano la seconda moglie dell’anziano, Brenda, ma la nipote Sophia decide di rivolgersi a Charles Hayward, detective e suo ex amante, per scoprire la verità sulla morte del nonno. Le indagini porteranno il detective Hayward a scoprire segreti, gelosie e risentimenti all’interno del nucleo familiare, che rimetteranno in dubbio gli alibi dei vari componenti della famiglia Leonides. Il detective dovrà quindi lottare contro il tempo per trovare l’assassino prima che possa uccidere di nuovo.

"Mistero a Crooked House": un giallo dalla penna di Agatha Christie

"Mistero a Crooked House", in versione originale solo "Crooked House" è un film noir tratto da un romanzo giallo di Agatha Christie, dal titolo “È un problema” ("Crooked House" il titolo originale), pubblicato per la prima volta nel 1949.

La sceneggiatura della pellicola è affidata a Julian Fellowes, premio Oscar nel 2012 per la Migliore sceneggiatura originale per il film “Gosford Park”, mentre la regia è di Gilles Paquet-Brenner.

Nel cast di "Mistero a Crooked House", oltre a Max Irons e Stefanie Martini, nel film rispettivamente il detective Charles Hayward e Sophia, compaiono alcuni nomi di spicco, come Glenn Close, attrice vincitrice di numerosi premi, tra cui tre Emmy Awards e 2 Golden Globe, Gillian Anderson, famosa per il suo ruolo di Dana Scully nella serie tv statunitense di fantascienza X-Files, e Christina Hendricks, nota per il ruolo di Joan Holloway che ricopre nella serie televisiva Mad Man.