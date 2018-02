Mission: Impossible – Fallout: il primo trailer del film durante il Super Bowl

Domenica 4 Febbraio, il Super Bowl 2018 è stato intervallato dai trailer dei film più attesi dell’anno; tra questi troviamo anche il sesto capitolo della saga Mission Impossible.

“Mission: Impossible – Fallout”: il trailer ufficiale

A differenza dei precedenti episodi della saga, oltre a Tom Cruise, Rebecca Ferguson e Alec Baldwin arriveranno sul grande schermo anche Henry Cavill, Angela Basset, Vanessa Kirby e Sian Brooke.

Con la regia di Christopher McQuarrie, Ethan Hunt dovrà, insieme alla sua squadra, correre contro il tempo in seguito ad una missione fallita. Il film uscirà nelle sale la prossima estate e sarà il primo della serie ad essere in RealD 3D.

la scorsa settimana Tom Cruise ha postato un fermo immagine della pellicola che ritrae se stesso appeso ad un elicottero promettendo ai fans:”Abbiamo alzato la posta per il sesto capitolo di Mission Impossibile. Ragazzi, non vedo l’ora che lo vediate”. Ricordiamo che le riprese del film sono state interrotte per qualche tempo in seguito ad un infortunio di Tom Cruise durante l’esecuzione di uno stunt, nello scorso Agosto.

Matteo Farinaccia

05/02/2018

Ecco il Tweet: